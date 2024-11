Veurne voert zone 30 in in alle woonwijken binnen de bebouwde kom

De stad Veurne is deze week gestart met het plaatsen van de borden voor de invoer van zone 30 in alle woonwijken binnen de bebouwde kom. Dat past binnen het nieuwe mobiliteitsplan dat vorig jaar voorgesteld werd.

Bij de voorstelling van het aangepaste mobiliteitsplan was duidelijk dat de aandacht naar de zwakke weggebruiker ging gaan. Het stop-principe werd daarbij gehanteerd: eerst de stapper, dan de trappers, dan het openbaar vervoer en volgens het privévervoer. Een van de aanpassingen die al werd doorgevoerd, is de fietszone die ingesteld werd in de straten in de binnenring.

Nu gaan ze nog een stapje verder. “Het is tijd voor de volgende stap in het aangepaste mobiliteitsplan”, meldt de stad. “Vandaag start de uitrol van de zone 30 in alle Veurnse wijken. Onze medewerkers hebben net het eerste bord geplaatst bij het kruispunt Ieperse Steenweg-Calonnegracht. De komende weken gaan ze die in alle wijken installeren waar nog geen zone 30 geldt: op 14 november zijn dat de zones Voorstad en zuidrand, op 21 november de zones Petit-Paris en Pannestraat en op 28 november tot slot de zones Nieuwstad.” (JH)