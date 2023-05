Veurne start een nieuwe trajectcontrole in de Albert I-laan: “We plannen er nog”

In Avekapelle en Beauvoorde lanceerde het Veurnse stadsbestuur al de trajectcontrole. Ook die in de Albert I-laan waar de snelheid beperkt is tot 50 kilometer per uur is operationeel. En burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) belooft nog extra trajectcontroles op zijn grondgebied.

Sinds begin dit jaar is de trajectcontrole in de zone 30 in de Gouden Hoofdstraat in Beauvoorde en de zone 50 in de Avekapelle- en Roesdammestraat in Avekapelle actief. Dat bracht meteen een storm aan kritiek op gang want niet iedereen was daarvan op de hoogte. In geen tijd waren bijna 1.800 GAS-boetes uitgeschreven. Er kwamen zelfs vragen over de wettelijkheid maar het Veurnse stadsbestuur zet alsnog door. “Eind deze week wordt ook de trajectcontrole in de Albert I-laan actief. Daar mag je maximum 50 kilometer per uur rijden”, laat burgemeester Roose weten. “We kiezen bewust voor trajectcontroles omdat die het volledige snelheidsregime in een dorp of straat controleren. Er wordt rekening gehouden met de gemiddelde snelheid over het hele traject.”

Nog twee trajectcontroles

Naast de drie trajectcontroles op gemeentewegen is er in Veurne ook één op de gewestweg tussen Diksmuide en Veurne. “We plannen op gemeentewegen nog twee trajectcontroles”, geeft Roose mee. “Na de zomer van dit jaar komt er één in de Moeresteenweg en Westmolenstraat in Houtem waar er een zone 50 geldt. Na de rioleringswerken in Bulskamp lanceren we er daar ook één in de zone 30 in de Bulskamp- en Beauvoordestraat. Dat zal pas tegen de zomer van volgend jaar zijn.”

Tolerantiemarge

Bij snelheidsovertredingen in de zone 30 en 50 worden er in Veurne GAS-boetes uitgeschreven wanneer de maximumsnelheid niet meer dan 20 kilometer per uur is overschreden na een correctie met een tolerantiemarge van 6 kilometer per uur. Enkel wanneer de snelheid hoger ligt dan 20 kilometer per uur volgt een strafrechtelijke vervolging.

Wie binnen de zone 30 of 50 te snel rijdt, riskeert een boete die varieert van 53 euro wanneer je zes kilometer te snel rijdt tot 108 euro wanneer je 20 kilometer te rap rijdt. (GUS)