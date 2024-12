Vettige substantie in straten van Zarren bezorgt brandweer uren werk

De brandweer was dinsdagavond uren in de weer om een druk kruispunt en twee straten in Zarren terug verkeersveilig te maken. Er lag een onbekende maar vettige substantie op de weg. “Wat het goedje is weten we niet precies maar het maakte de weg spiegelglad. We gebruikten liefst 40 zakken absorberende korrels en gooiden ook zout voor de eventuele vriestemperaturen”, legt kapitein Gino Crombez uit. Ook vandaag kan er wat hinder zijn.

Het was rond 19 uur dat de brandweer van Kortemark opgeroepen werd voor een gevaarlijke situatie op de weg in de Zarrenstraat in Zarren. Daar lag een olieachtige substantie op de weg en het maakte het plaatselijk gevaarlijk glad. Bij aankomst van de brandweer bleek de vervuiling echter veel groter te zijn dan aanvankelijk doorgegeven. Het goedje lag immers niet alleen in de Zarrenstraat maar liep ook over het drukke kruispunt met de Staatsbaan tot over het Zarrenplein en honderden meters verder in de Stadenstraat. De brandweer liet dan ook snel versterking aanrukken en nog later kwam ook de signalisatiewagen ter plaatse omdat ook het verkeer hinder had van de opruimwerken.

Spiegelglad

“Wat de vervuiling precies was is voor ons onbekend”, zegt brandweerkapitein Gino Crombez van post Diksmuide. “Het ging om een vettige substantie die soms aan motorolie deed denken maar elders ook aan antigel. In ieder geval was de weg er spiegelglad door en was het gevaarlijk rijden. We moesten in totaal 40 zakken absorberende korrels gebruiken om die over een grote afstand uit te strooien. De korrels werden dik gelegd zodat ze veel zonder kunnen absorberen. Maar de grondtemperaturen flirtten ook met het vriespunt en dus strooiden we ook zout op de weg om een nog gevaarlijkere situatie te vermijden.” Door de aanwezigheid van de korrels kan er ook vandaag nog hinder zijn ter plaatse. Weggebruikers matigen er best hun snelheid. De politie kwam langs voor een onderzoek maar de vervuiler is onbekend. (JH)