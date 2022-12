Verwijderen parkeerplaatsen moet veiligheid Kerkstraat verbeteren

De parkeervakken die op de rijweg liggen in de Kerkstraat in Anzegem zullen verdwijnen. De reden hiervoor is dat ze het doorgaand verkeer belemmeren waardoor er zich gevaarlijke verkeerssituaties voordoen op deze gewestweg.

“Op de parkeerhavens in de Kerkstraat komen er extra plaatsen voor kortparkeren ter compensatie”, laat schepen van Mobiliteit Christophe Vandererven (Samen Eén) weten. “Deze parkeerplaatsen zijn vooral bedoeld voor de klanten van de handelaars in de Kerkstraat.”

Half januari

Anzegem dringt er bij de Vlaamse Overheid op aan om de verkeersveiligheid in de dorpskern van Anzegem op korte termijn te verbeteren. Het schepencollege stelde daarom een paar maatregelen voor aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Eén daarvan is het wegnemen van de parkeervakken op de N382 bij de handelszaken. “Ook de doorstroming op deze verkeersader kan hierbij gebaat zijn”, aldus de schepen. “De parkeervakken op de rijweg in de Kerkstraat zullen in de week van 16 januari 2023 verwijderd worden.”

De extra kortparkeerplaatsen vindt men vanaf dan op volgende parkeerhavens langs de Kerkstraat:

• Parkeerhaven Buyckstraat: 3 kortparkeerplaatsen

• Parkeerhaven Kerkstraat 53-55: 3 kortparkeerplaatsen

• Parkeerhaven aan de Vrije Basisschool in Anzegem: 3 kortparkeerplaatsen

Op deze plaatsen is het toegelaten om tussen 6 uur en 18 uur maximum dertig minuten te parkeren met de blauwe parkeerschijf. Buiten deze uren geldt het kortparkeren niet.

Overgangsperiode

Er wordt met een overgangsperiode gewerkt. Eerst zal de gemeente Anzegem sensibiliseren op het correcte gebruik van de kortparkeerplaatsen. Pas daarna zal er strenger gecontroleerd worden en indien nodig boetes uitgeschreven.