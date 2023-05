Vervoerregio Westhoek stelt regionaal mobiliteitsplan voor: “Druk verkeer moet uit steden en dorpen verdwijnen”

In het Museumcafé in Ieper gaven bestuurders van de vijftien gemeenten van Vervoersregio Westhoek het startschot voor het openbaar onderzoek van het regionaal mobiliteitsplan. Een van de opvallendste ambities van het plan is dat er 15% minder kilometers gereden worden met de auto en de vrachtwagen tegen 2030.

De vervoerregio Westhoek omvat de gemeenten Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Veurne, Vleteren en Zonnebeke, maar ook het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, De Vlaamse Waterweg, de Provincie West-Vlaanderen, de NMBS, Infrabel en het departement Omgeving.

Openbaar onderzoek

Sinds 2019 werken deze 15 gemeenten uit de Westhoek, samen met de andere overheden, aan een regionaal mobiliteitsplan. “Het plan is bijna klaar”, zegt politiek voorzitter en burgemeester van Veurne Peter Roose. “Het voorlopige ontwerp werd goedgekeurd en intussen bezorgd aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Als ook zij het plan goedkeurt, volgt er een openbaar onderzoek. Elke burger kan dan het plan inkijken en voorstellen doen om het te verbeteren. De Vervoerregio Westhoek hoopt dit openbaar onderzoek op te starten in de loop van juni.”

Duurzaamheid

Het plan is ambitieus. Zo wil het dat tegen 2030 40% van alle verplaatsingen duurzaam zijn en er 15% minder kilometers gereden worden met de auto en de vrachtwagen. “Maar duurzaamheid is niet het enige thema”, vervolgt Peter Roose. “Mobiliteit in de Vervoerregio Westhoek moet onder andere ook zo veilig, toegankelijk en sociaal mogelijk worden.”

Geen dodelijke verkeersslachtoffers

Het regionaal mobiliteitsplan gaat uit van acht strategische doelstellingen. “De wagen en de vrachtwagen meer en meer aan de kant laten is er één van”, zegt ambtelijk voorzitter Lieven Van Eenoo. “Steden, dorpen en economische knooppunten vlot bereikbaar houden ook. Het plan wil bijdragen tot betere ruimtelijke ordening. Er mogen geen dodelijke verkeersslachtoffers vallen, en het drukke verkeer moet uit de steden en dorpen verdwijnen. De druk op het milieu moet verminderen en iedereen moet zich kunnen verplaatsen. Tot slot zet het plan volop in op slimme systemen voor onze mobiliteit.”

Hoppin

Het regionaal mobiliteitsplan kadert binnen ‘basisbereikbaarheid’, de Vlaamse visie op mobiliteit. “Met basisbereikbaarheid zet Vlaanderen in op een efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer”, zegt minister Lydia Peeters. “Combimobiliteit of het combineren van verschillende vervoersmiddelen zoals trein, bus, fiets, deelauto… staat daarin centraal. Zo maken we werk van veilige en comfortabele vervoersknooppunten waar men gemakkelijk verschillende vervoermiddelen kan combineren om vlot een bestemming te bereiken. Waar er vraag is naar mobiliteit komt er een aangepast aanbod. Alle oplossingen voor het openbaar vervoer bundelt Vlaanderen onder één herkenbare naam: Hoppin.”

Feestelijke zitting

Tijdens een feestelijke zitting op woensdag 16 mei in Ieper zetten de politiek voorzitter Peter Roose, de ambtelijk voorzitter Lieven Van Eenoo en bevoegd deputé Jurgen Vanlerberghe met een symbolische druk op de knop de laatste fase van het project in gang, met onder meer een openbaar onderzoek. (TOGH)

Meer informatie over de vervoerregio Westhoek vind je op https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios/vervoerregio-westhoek