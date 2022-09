Vervoerregio Roeselare geeft negatief advies aan regering om van N37 Vlaamse Hoofdweg te maken: “Gezond verstand heeft het gehaald”

De Vlaamse regering wil de N37 – van de E40 in Aalter over Tielt, Pittem en Ardooie tot in Roeselare – binnen de nieuwe wegenclassificatie omvormen tot een Vlaamse Hoofdweg, maar dat plan botst op hevig protest van lokale besturen, ondernemingen en inwoners langs de baan. De Vervoerregio Roeselare gaat nu unaniem akkoord om de N37 te verlagen tot een regionale weg in plaats van de vooropgestelde Vlaamse Hoofdweg.

Bij de nieuwe wegenclassificatie uit het regeerakkoord krijgen prioritaire wegen andere benamingen. Europese Hoofdweg wordt de nieuwe naam voor een snelweg en de grote gewestwegen, waar een maximumsnelheid geldt van 90 kilometer per uur, heten in de toekomst Vlaamse Hoofdwegen.

Meer verkeer

De Vlaamse overheid heeft plannen opgemaakt om van de N37 een Vlaamse Hoofdweg te maken, van de E40 in Aalter over Tielt, Pittem en Ardooie tot in Roeselare.

Maar daardoor zou er meer verkeer gefaciliteerd worden langs de N37, die in beide richtingen twee rijstroken zou krijgen en afgescheiden zou worden. Via een parallelle ventweg zouden de huizen en handelszaken toegankelijk zijn.

Protest in Ardooie

Het thema beroerde de gemoederen in Ardooie. Zowel het schepencollege en de oppositiepartijen als buren en ondernemingen kantten zich fel tegen de plannen.

Vervoerregio Roeselare moet nu een officieel en unaniem advies geven omtrent de vernieuwde wegcategorisering. Dinsdag zat de regio samen om het voorstel te bespreken.

Onaanvaardbaar

“Vervoerregio Roeselare gaat nu dus vooralsnog unaniem akkoord om de N37 te verlagen tot een regionale weg in plaats van een Vlaamse Hoofdweg en zal dit binnenkort ook zo meedelen aan de Vlaamse regering”, reageert de Ardooise schepen Véronique Buyck (Groep 82), die zich de voorbije maanden in het dossier vastbeet.

“Ik ben blij dat het gezond verstand het gehaald heeft. De plannen om alle doorgaand en zwaar verkeer tussen Brussel/Gent en Roeselare af te leiden van de autosnelwegen E403 en E40 langs de N37 was en is voor ons en onze burgers onaanvaardbaar. Het stemt mij tevreden dat de andere gemeenten in de vervoerregio het standpunt van Ardooie hebben gevolgd.”