Veruit het meeste subsidies voor veilige schoolroutes voor West-Vlaanderen: “Maar er blijft veel werk op de plank”

De West-Vlaamse steden en gemeenten hebben vorig jaar meer dan de helft van de Vlaamse subsidies voor het veilig inrichten van schoolroutes en bijna 40 procent van de middelen voor de schoolomgevingen gekregen van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “Een goede zaak”, vindt Annick Lambrecht, mobiliteitsspecialiste van Vooruit. “Al blijven er nog heel veel knelpunten over die moeten worden aangepakt. Ook langs gewestwegen.”

Meer dan de helft van de subsidies die Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) vorig jaar vrijmaakte voor het veiliger maken van fietsroutes van en naar school, kwamen naar West-Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) opvroeg bij de minister.

Exact 17 gemeenten vroegen en kregen ruim 2,2 miljoen euro voor het herinrichten van 44 knelpunten op schoolroutes. Ook wat de schoolomgevingen – de buurt vlak de schoolpoorten – betreft, toppen de West-Vlaamse steden en gemeenten de lijst: 37 procent van de middelen, net niet één miljoen euro, kwam naar onze provincie.

Nog 119 knelpunten open

“De vele subsidies die we naar West-Vlaanderen konden halen, betekent wel dat er hier veel knelpunten waren om aan te pakken”, stelt Annick Lambrecht. “Dat die gevaarlijke locaties al zijn aangepakt, is uiteraard een goede zaak. Kinderen en jongeren moeten zonder zorgen naar school kunnen gaan, of dat nu te voet, met de fiets of met de step is.”

Toch wijst het Vooruit-parlementslid ook nadrukkelijk op de lange lijst knelpunten die nog open ligt. In totaal zijn er in West-Vlaanderen nog 119 van die onveilige kruispunten of oversteken nog niet opgelost of aangepakt zijn. In Anzegem wachten nog 13 knelpunten op een oplossing. “Zeker langs gewestwegen zijn er nog problemen”, aldus Annick Lambrecht. “Ook die schoolroutes die door veel scholieren gebruikt worden, moeten veilig zijn. Zo kunnen we ongelukken en drama’s op de weg van thuis naar school en terug zoveel mogelijk vermijden.”