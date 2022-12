Versneld verlichting in Park Steevens na kritiek N-VA

Er schijnt dan toch licht in de duisternis in het Park Steevens, het parkje in aanleg aan het Veltembos. Na kritiek van N-VA dat het pikdonker en dus onveilig is op het nieuwe wandel- en fietspad, liet schepen van Openbaar Domein Van Volcem de ledverlichting vervroegd installeren.

Pikdonker en onveilig. Zo noemde N-VA Brugge de situatie van het nog maar recent aangelegde wandel- en fietspad langs Park Steevens in het Veltembos. Het wandel- en fietspad dat langs het Veltembos loopt, maakt deel uit van het nieuw aangelegde Park Steevens en werd op 27 oktober feestelijk ingefietst door het stadsbestuur. N-VA toonde zich op zich wel enthousiast over dit parkje nabij het Interbad en een aantal scholen, en meent dat het fietspad een goede zaak is voor fietsers om veilig naar school of werk te fietsen, maar hekelde dat langs het nieuwe pad geen enkele verlichting staat, waardoor het er ’s avonds volslagen donker en onveilig is.

Het was Ilse Coopman, voorzitster van Jong N-VA, die er zelf in de buurt woont en zo de problematiek aan den lijve ondervond. In een brief aan het stadsbestuur vroeg N-VA gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche om spoedig verlichting te plaatsen, maar van burgemeester Dirk De fauw (CD&V) kreeg hij als antwoord dat de verlichting maar zou geplaatst worden op het einde van de werkzaamheden voor de aanleg van het park, omdat die verlichtingselementen mogelijk schade zouden kunnen oplopen tijdens de werken.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) nam echter contact op met netbeheerder Fluvius en liet de verlichting dan toch vroeger installeren. “Op 28 november werden de palen geplaatst en aangesloten op het net. De dag erna werden dan de armaturen gemonteerd en gekoppeld”, liet de schepen weten. “En intussen brandt de verlichting al enkele dagen.”

Bij N-VA Brugge tonen ze zich tevreden: “Constructieve oppositie!”, klinkt het bij raadslid Van Den Driessche.

(PDV/foto DC)