Versleten Pelikaanbrug over kanaal Nieuwpoort – Duinkerke wordt gesloopt

Vandaag, maandag, zijn de werken gestart om de oude Pelikaanbrug te slopen waar fietsers en voetgangers al decennia het kanaal Nieuwpoort – Duinkerke oversteken. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer zit er niks anders op dan de brug af te breken omdat ze te versleten en compleet verroest is dat herstellingswerken geen optie zijn. De brug is dan ook bijna 100 jaar oud, want ze dateert uit de jaren 1930.

Niet iedereen is hier blij mee, want de brug was een populaire oversteekplek, vooral voor fietsers. Voortaan moeten fietsers het kanaal oversteken via de Frontzatebrug die in 2018 werd gerestaureerd. Destijds werd al aangegeven dat de Frontzatebrug als alternatieve oversteekbrug zou dienen voor fietsers na de afbraak van de Pelikaanbrug. Toch worden er ook inspanningen geleverd om de omgeving voor fietsers aantrekkelijker te maken, want het bestaande fietspad langs de Veurnevaartstraat wordt verder doorgetrokken tot aan de Veurnekeiweg (N39). Momenteel zal het fietspad langs het kanaal tijdens de werken aan de Pelikaanbrug onderbroken zijn. Ze moeten plaatselijk omrijden via de Pelikaanstraat en de Veurnevaartstraat. Voor het autoverkeer zal er geen hinder zijn.

Eerst wordt de brug volledig gestript. Daarna zal ze met een grote kraan worden opgetild en ter plaatse gedemonteerd en afgevoerd. Het einde van de afbraakwerken is voorzien tegen eind december 2022. Tegelijk met de afbraak van de brug wordt het fietspad langs de Veurnevaartstraat ten zuiden van het kanaal verder doorgetrokken tot aan de Veurnekeiweg (N39). Deze werken zullen afgerond zijn tegen het voorjaar van 2023.