Vernieuwing fietspaden Brugseweg in Langemark-Poelkapelle start op 10 oktober

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 10 oktober met de vernieuwing van fietspaden op de Brugseweg (N313) in Langemark-Poelkapelle. Het betonnen fietspad wordt er in beide richtingen opgebroken en opnieuw aangelegd in asfalt. Het fietspad wordt ook verbreed tot 1,75 meter. In normale weersomstandigheden duren de werken tot de paasvakantie in 2023.

De werken op de Brugseweg (N313) worden in zes zones ingedeeld. Tijdens de werkzaamheden in de eerste zone, die van start gaan op maandag 10 oktober, worden nieuwe fietspaden aangelegd tussen het kruispunt met de Wijngaardstraat en de bebouwde kom van Sint-Juliaan, over een afstand van 800 meter in de richting van Westrozebeke. Deze werken duren in normale omstandigheden tot vrijdag 14 oktober. Zodra de werken in zone 1 zijn afgelopen, starten de werken aan de overzijde van de straat, richting Ieper. De werken in deze zone 2 vinden eveneens plaats over een afstand van 800 meter. Deze werken starten dus ten vroegste op vrijdag 14 oktober en duren tot de kerstvakantie.

Zone 3 en 4

De werkzaamheden in de derde zone gaan pas van start op maandag 17 oktober. Dit betreft het stuk tussen de bebouwde kom van Sint-Juliaan en de Zonnebekestraat, over een afstand van 750 meter, in de richting van Westrozebeke. Deze werken duren tot het kerstverlof. Vanaf maandag 6 februari 2023 gaan daarna werken aan de overzijde van zone 3 van start, tussen de bebouwde kom van Sint-Juliaan en de Zonnebekestraat, maar ditmaal in de richting van Ieper. Deze werken zouden duren tot vrijdag 3 maart 2023.

Zone 5 en 6

Zone 5 is het traject vanaf de Zonnebekestraat tot aan de bebouwde kom van Poelkapelle, in de richting van Poelkapelle over een afstand van 1,9 kilometer. Deze werken starten op maandag 27 februari 2023 en eindigen op vrijdag 7 april 2023. De laatste zone van de werkzaamheden vinden plaats op dezelfde locatie als in zone 5, maar ditmaal aan de overzijde, in de richting van Ieper. Deze werken starten op maandag 20 februari 2023 en eindigen op vrijdag 31 maart 2023.

Lydia Peeters

De werken in Langemark-Poelkapelle worden deels uitgevoerd met middelen uit het herstelplan dat de Vlaamse regering lanceerde na de coronacrisis. “De Brugseweg (N313) in Langemark-Poelkapelle is een drukke baan waar fietsers nog onvoldoende veilig kunnen fietsen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “Met deze nieuwe fietspaden zal de fietser zich opnieuw op veilige en comfortabele manier op de Brugseweg kunnen begeven.”

Schoolgaande jeugd

“Het lokaal bestuur van Langemark-Poelkapelle is bijzonder tevreden dat deze werken aan het ‘fietspad in slechte staat’ aanvangen. Menig fietser en schoolgaande jeugd heeft in het afgelopen decennium over dit pad gedokkerd. Het Vlaamse relancegeld zal hier bijgevolg echt wel goed besteed zijn”, aldus schepen van Communicatie Laurent Hoornaert (Tope8920).

Hinder

Tijdens de werken kunnen fietsers in beide richtingen gebruik maken van het fietspad aan de overzijde van de werfzone. Signalisatieborden zullen de fietser daarover ter plaatse informeren. Het verkeer voor autobestuurders wordt door middel van tijdelijke verkeerslichten geregeld. Actuele informatie over het project vindt u op wegenenverkeer.be/langemark-poelkapelle. (TOGH)