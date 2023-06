Vernieuwde ventweg Groenendijk in Oostduinkerke officieel in gebruik genomen

Een opvallend fietspad, een leuk wandelpad, een speelplein mét K-Piratenschip, enkele zitbanken om uit te rusten én een petanqueveldje. Dat is de nieuwe ventweg aan Groenendijk die op maandag 12 juni officieel werd in gebruik genomen.

Een stuk van de Albert I-laan is een tijdje terug door de gemeente Koksijde overgenomen van de Vlaamse overheid. Die weg was in eerste instantie een stuk verouderde betonnen kustbaan met niet-verzorgde groenzone. Kortom: er was dringend nood aan een nieuwe en frissere invulling voor deze locatie aan de grens met Nieuwpoort.

Koksijde koos ervoor om de ventweg in te korten voor gemotoriseerde voertuigen, tot iets voorbij de bebouwing. Daar is nu een mooi voetpad en vind je parkeerstroken in grasbetontegels. De zone tussen de Albert I-laan en de Spreeuwenberg is volledig heringericht voor recreatie en groenbeleving. Er is een nieuw speeltuintje Groendijk – mét K-piratenschip – en een petanqueveld aangelegd. Door de groenzone loopt een nieuw fietspad en zijn enkele wandelpaden voorzien. Je kan uitrusten op één van de zitbanken.

De totale kostprijs bedroeg 516.000 euro, studiebureau is Cnockaert uit Wervik en aannemer De Brabandere uit Veurne. (PG)