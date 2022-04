Vernieuwde stationsomgeving van Beernem wordt feestelijk ingehuldigd

Zaterdagvoormiddag werd de vernieuwde stationsomgeving van Beernem feestelijk ingehuldigd door de NMBS, Infrabel en het gemeentebestuur.

Zo’n vier jaar na de start van het project voor de vernieuwing van het station en de stationsomgeving werd het resultaat voorgesteld aan pers en publiek. De NMBS, Infrabel en het gemeentebestuur investeerden samen 15 miljoen euro in het project. De vernieuwing kadert in de aanleg van het derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge.

“Het derde spoor moet er zijn tegen 2024 en het vierde spoor in 2026”, zo liet Jochen Bultinck, CFO van Infrabel verstaan tijdens de officiële inhuldiging. “De aanleg van deze nieuwe sporen met de kustregio vlotter bereikbaar maken en dat komt ook het goederenverkeer ten goede.”

Tunnel

Belangrijkste element van de vernieuwing is de nieuwe, vier meter brede voetgangers- en fietserstunnel onder de sporen. Die geeft toegang tot de nieuwe verhoogde perrons die uitgerust zijn met luifels, schuilhuisjes en zitbanken.

Verder werd er ledverlichtling geïnstalleerd en kwam er een nieuwe geluidsinstallatie voor de aankondigingen. Met de plaatsing van blindengeleidetegels werd ook gedacht aan de noden van blinden en slechtzienden.

Groene zone

Aan beide zijden van de sporen zijn bovendien nieuwe parkings voorzien, voor in totaal 120 auto’s. En er komen ook nog nieuwe fietsstallingen voor meer dan 400 fietsen.

“Belangrijk is ook dat het stationsplein ingericht werd als een aangename groene zone. Het kan zo opnieuw zijn evenementenfunctie vervullen”, weet burgemeester Jos Sypré (CD&V).

“Zo is er volgend weekend als Lentekermis op het vernieuwde plein. Ook voor de omliggende horeca is deze vernieuwing zeker een pluspunt. Aan de kant Wingene Steenweg is er nu trouwens een Fietspunt gevestigd, uitgebaat door het OCMW als sociaal tewerkstellingsproject, waar iedereen terecht kan voor kleine fietsherstellingen, fietsgraveren, het schoonmaken van je fiets of om er een te huren. En aan de kant Stationsstraat is een bushalte van De Lijn gevestigd. De hele site wordt dus nog meer dan voorheen een belangrijk mobiliteitsknooppunt voor de brede regio.”

(PDV)