Vernieuwde omgeving Stationsput feestelijk ingehuldigd: “Nieuwe toeristisch-recreatieve troef voor onze gemeente”

Het einde van de werken aan de herinrichting van het Landschapspark de Stationsput langs de Groene 62 was de uitgelezen gelegenheid voor het gemeentebestuur om alle bewoners na lange tijd nog eens samen te brengen voor een gezellig samenzijn.

De uitnodiging van het gemeentebestuur viel bij de bevolking duidelijk niet in dovemansoren. Veel inwoners zakten af naar de Stationsput om er, samen met vele prominenten en onder een stralende lentezon, de officiële opening van het landschapspark bij te wonen. Maar de werken zijn geen eindpunt. Het bestuur wil van de pompentoren een uitkijktoren maken. De site is ook zeer nauw verbonden met de regionale geschiedenis. Op een van de gedenkplaten in het fietsinrijpunt kan men dan ook lezen dat de spoorlijn 62 vanaf 1868 in gebruik genomen werd om de Franse beau monde naar de toen zeer populaire badstad Oostende te brengen, maar vooral ook om de seizoensarbeiders uit de regio naar de asten-, bieten- en vlasvelden naar Noord-Frankrijk te brengen. Op de kaart van het spoorwegtracé valt trouwens ook een opvallende bocht op, ter hoogte van Eernegem. Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe wees erop en herinnerde de toehoorders bij de officiële opening aan de inspanningen van toenmalig burgemeester Gustaaf Vansieleghem die de toenmalige spoorbazen kon overtuigen om af te wijken van het tracé en het station dichter bij de Eernegemse dorpskern in te plannen.

We kregen al veel positieve reacties, tot ver van in het binnenland toe

De pompentoren stuwde het kalkarme water van de Stationsput naar Oostende om er de stoomlocomotieven te bevoorraden. Er is ook een link met de Eerste Wereldoorlog, omdat de Duitsers een aftakking aanlegden om er in Moere het legendarische superkanon ‘Lange Max’ te installeren. Kortom, het is een site die erfgoedkundig zeer waardevol is.

Speeltuintjes

“Het objectief was om de omgeving van de stationsput uit te bouwen tot een toeristisch-recreatieve troef voor onze gemeente”, vertelt verantwoordelijke schepen Celesta Muylle. “Het resultaat mag er gezien zijn. Een aantal bijgebouwen van het gerenoveerde rijhuis werd afgebroken. De Statiebeekstraat werd volledig opgebroken en omgevormd tot een betonnen karrespoor. Sommige bomen en struiken werden gerooid en daar waar het opportuun was, vervangen door streekeigen bomen en planten. Dat alles om het visueel contact vanaf de groene 62 met de Stationsput te verbeteren. Er zijn een aantal natuurlijke speeltuintjes voorzien. Het gerooide hout werd hergebruikt om speeltoestellen te maken. Naast het fietsinrijpunt hebben we een plaats voorzien waar kinderen water kunnen oppompen. Langs de stationsput zijn er voorzieningen om te kunnen picknicken. Het landschapspark ‘De Stationsput’ is voortaan een grote aantrekkingspool op de langste groene as die de provincie rijk is”, voegt een fiere burgemeester Lieven Cobbaert er aan toe. “De laatste weken kregen we vanuit verschillende hoeken veel positieve reacties, tot ver van in het binnenland toe!”

Dubbel feest

“Voor het bestuur is het vandaag trouwens dubbel feest, want na sombere coronajaren, kunnen we eindelijk nog eens zonder beperkingen samenkomen. Met dank trouwens aan de bevolking die zich massaal heeft laten vaccineren en zich gehouden heeft aan de coronamaatregelen. We kunnen nu dus definitief die donkere bladzijde omslaan en kijken naar de toekomst om deze prachtige oase van rust nog verder tot haar recht te laten komen.” (RI)