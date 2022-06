Vernieuwde Jan Mahieustraat in Roeselare geopend

Na ongeveer zeven maanden hard werk, zit de Jan Mahieustraat in een nieuw hip, fris jasje. Op vraag van de handelaars is er meer plaats gekomen voor wandelaars, toegankelijke voetpaden en leuke terrassen. Deze uitvoering past in het kernplan van de Stad, met als ambitie om Roeselare nog meer op de kaart te zetten als aangename winkelstad.

Shoppen doe je er voortaan in een aantrekkelijke winkelwandelstraat met extra toegankelijke, comfortabele en vergroende voetpaden. Het wordt nog groener, want de aanplant van de extra bomen gebeurt in het volgende plantseizoen, vermoedelijk vanaf november.

“Sfeer en klasse”

Ook wat je met het blote oog niet ziet, namelijk alle ondergrondse infrastructuur voor nutsleidingen, water en openbare verlichting, werd integraal aangepakt voor decennia lang zorgeloos genieten.

“De nieuwe Jan Mahieustraat straalt sfeer en klasse uit. De vernieuwde winkelstraat staat voor een nieuwe soort winkelbeleving in het hart van onze stad”, vindt burgemeester Kris Declercq alvast.

Nieuwe rioleringen

Het nieuwe gescheiden rioolstelsel tussen de Ooststraat en de Hendrik Consciencestraat zorgt ervoor dat het vuil afvalwater nu gescheiden wordt van het proper regenwater. Zo zet Roeselare verder in op een duurzaam waterbeheer en is er verdediging tegen mogelijke wateroverlast in de toekomst.

“Gedurende het ganse proces, bleven de weergoden ons goedgezind en kon er steeds vlot doorgewerkt worden. Door een goede coördinatie, overleg met handelaars en nauwe opvolging, haalden we de vooropgestelde timing van de Batjes. Die zullen nog nooit zó leuk geweest zijn in de Jan Mahieustraat”, besluit schepen Francis Debruyne.