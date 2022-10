Vernieuwd en veilig wandel- en fietspad in Park Steevens (Sint-Kruis) opengesteld

Donderdagvoormiddag 27 oktober stonden burgemeester Dirk De fauw, schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem en een groep kinderen van de lagere school van het Sint-Andreasinstituut in Sint-Kruis klaar om het nieuwe fietspad Park Steevens officieel in te rijden.

Stad Brugge kocht in maart 2020 een hoeve en gronden rond Veltembos. Een strategische aankoop, want de Stad had enerzijds de ambitie om veilig fietsverkeer te realiseren in de omgeving van diverse scholen in Sint-Kruis. Anderzijds was het ook de bedoeling het bos uit te breiden en een park aan te leggen voor de buurt.

“Aanleg van parken, aanwezigheid van groen en veilig fietsverkeer rond schoolomgevingen staan hoog op de agenda bij het stadsbestuur”, aldus burgemeester Dirk De fauw en schepen Mercedes Van Volcem.

Veilige doorgang

“Voor de leerlingen die dagelijks met de fiets of te voet naar onze school komen, is dit een schitterende realisatie en een absolute meerwaarde voor de veiligheid. Vroeger was hier een zandweg, die vaak door de eigenaars afgesloten werd. Hierdoor was deze route naar onze school niet bruikbaar. Nu is het een veilige doorgang en kunnen fietsers de drukke Veltemweg en Vossesteert vermijden”, aldus Carl Deprez, directeur van de lagere school van het Sint-Andreasinstituut.

Na de herfstvakantie start de tweede fase van de werkzaamheden in Park Steevens. In deze fase wordt een vlonderpad of plankenweg aangebracht naast een zone waar plaats is voor natte natuur. In fase drie, van januari tot half april 2023, zal de volledige groenaanleg van het park gebeuren. (PDC)