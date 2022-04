Verkeersterreur in het mooiste witte polderdorp Lissewege

Sedert de aanleg van de autoweg A11 is de verkeersveiligheid er in het polderdorp Lissewege niet op vooruit gegaan. Volgens burgemeester Dirk De fauw staat verdeeldheid onder de dorpsbewoners een oplossing in de weg.

Raadslid Nele Cus (N-VA) vroeg tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond om aandacht voor de verkeersproblematiek in Lissewege: “De verkeersterreur in het mooiste witte dorp van Vlaanderen moet stoppen. Het was al een oud zeer voor de aanleg van de A11, maar de verkeersveiligheid in Lissewege is er sindsdien allesbehalve op vooruit gegaan.”

Sluipweg

“Regelmatig bereiken ons vele verzuchtingen van de inwoners van het idyllische witte polderdorp. De inwoners hebben uiteraard geen probleem met auto’s in de straat of in de omgeving maar dringen wel aan op een degelijke aanpak van de verkeersproblematiek. De leefbaarheid van dit historische dorp staat zwaar onder druk. Het is ook niet de eerste keer dat dit op de gemeenteraad aangekaart wordt. Zwaar verkeer rijdt door de dorpskom, de Ter Doestsstraat is eebn sluipweg geworden.”

Burgemeester Dirk De fauw is zich bewust van de problemen: “Er is al veel gebeurd om de verkeersleefbaarheid te verbeteren en ik behoed mij om eenzelfde polemiek mee te maken als recent in de Vijversdreef in Male. We hebben al een circulatieplan, een knip en het omkeren van de rijrichting voorgesteld. maar er is geen eensgezindheid onder de bewoners van Lissewege over de te nemen maategelen.”

Betere aanduiding

“Het sluipverkeer naar Dudzele, de Coiseaukaai en de Pathoekeweg zou ophouden, als er op de N31 een betere aanduiding voor Dudzele zou staan. Of als de dienstweg naast de brandweerkazerne zou mogen gebruikt worden. Maar dat wil het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer niet”, aldus Dirk De fauw.