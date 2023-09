Verkeerstellingen hebben gunstig effect

Van november tot mei werden in vijf straten snelheidsmetingen uitgevoerd: in de Ettelgemsestraat, Goedeboterstraat, Oude Brugseweg en Zandvoordsestraat “Heel wat inwoners maakten melding van overdreven snelheid in hun omgeving. Daarom werd in samenwerking met de lokale politie daar een intens traject van verkeerstellingen uitgevoerd. De tendens op de vijf verschillende meetpunten is dezelfde: de snelheid wordt door de overgrote meerderheid van de weggebruikers gerespecteerd. Met een percentage tussen de 0,5 en 4 procent aan overtredingen zegt de lokale politie dat dit goede cijfers zijn. We blijven inzetten op een goede mobiliteit in onze stad”, zeggen ontslagnemend burgemeester Anthony Dumarey en schepen van Mobiliteit Gino Dumon. (foto LIN)