Verkeerssituatie rond Sint Medardusplein in Wijtschate grondig gewijzigd: “Te weinig communicatie”

Wijtschate was gedurende vier jaar in de ban van de wegenwerken en nooit echt vrij van geklaag. Er waren eerst de vele omleidingen, daarna was er de heisa over het verwijderen van de bomen en deze week gingen de poppen opnieuw aan het dansen toen de nieuwe verkeerssituatie in voege trad.

De verkeerssituatie rond het Sint Medardusplein werd dinsdag grondig gewijzigd. Vroeger hadden alle inkomende straten op het Medardusplein voorrang op het verkeer op het plein zelf. Vanaf vandaag moet alle inkomende verkeer voorrang geven aan de bestuurders op het Medardusplein. Op al de ingangswegen is op het einde het verkeersbord B9 (een omgekeerde driehoek) geplaatst, wat dus inhoudt dat de bestuurders moeten stoppen als er verkeer aankomt. Dat geldt dus voor de bestuurders die komen uit de Vierstraat, de Wijtschatestraat, de Wulvegemstraat, de Schoolstraat, de Staanijzerstraat, de Hospicestraat en het Kerkplein.

Communicatie

De wijziging van de voorrangregel zorgt alvast voor vele reactie op de sociale media. Het woord chaos wordt daarbij vaak herhaald. “Chaos gaat er nooit zijn in onze gemeente als iedereen zich een beetje houdt aan de verkeersregels, maar een beetje communicatie vooraf was wel nuttig geweest”, zegt een van de vele gebruikers van de Facebookgroep Wijtschate.

Sint-Medardusplein als een rond punt

Die communicatie is er volgens burgemeester Wieland De Meyer wel degelijk geweest. “Misschien niet in de dagen voorafgaand aan het plaatsen van de borden maar wel in de geplande infomomenten. Dat we verkeerssituatie wijzigden, heeft alles te maken met duidelijkheid en het matigen van de snelheid. Beschouw het Sint-Medardusplein als een rond punt en vlug zal de weggebruiker de nieuwe regels onder de knie hebben.”

Ook de parkeerplaatsen gaan vlot over de tong in het dorp, vooral toen in de Vierstraat de parkeerplaatsen gelinkt werden aan een zone voor laden en lossen. “De fout tussen de diensten en de aannemer werd vlug rechtgezet. Sommigen vergeten ook wel eens dat een telefoontje wonderen kan doen. We hebben trouwens ook een meldingskaart die kan ingevuld worden via de website.” Algemeen wordt aangenomen dat het dorp er nu veel mooier bijligt dan voorheen maar dat nog niet iedereen het makkelijk heeft met de nieuwe regelgeving. (MDN)