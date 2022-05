Verkeersmarkt maakt Kortrijkse zesdejaars bewust van gevaren op de weg

Op 10, 17 en 31 mei en 2 juni wordt er op de site van het politiecommissariaat van politiezone Vlas een verkeersmarkt georganiseerd voor de zesdejaars van de middelbare scholen uit Kortrijk.

Dinsdagmorgen startte de eerste verkeersmarkt. Per sessie van anderhalf uur kwamen een 50-tal leerlingen langs om deel te nemen aan de verkeersmarkt, en dat de hele dag door.

Drie thema’s

Er werd in drie kleinere groepen gewerkt die telkens drie thema’s doorlopen: groep 1 nam plaats in de tuimelwagen om het effect van de gordel aan den lijve te ondervinden; groep 2 kon aan de hand van de promillebrillen het effect van alcohol ervaren en kreeg uitleg over alcoholcontroles in het verkeer en groep 3 kreeg uitleg en tips over veilig autorijden.

Verspreid over de vier verkeersmarkten komen in totaal zo’n 500 leerlingen uit het zesde middelbaar langs. Alles vindt plaats op de personeelsparking van het politiecommissariaat in de Minister De Taeyelaan in Kortrijk.

Een van de klassen die langskwamen was de zesdejaarsklas van BSO Ter Bruyninghe.

“Het is voor hen ook belangrijk te weten hoe ze in en met het verkeer en verkeersveiligheid moeten omgaan. Ze zijn 18 en denken al aan een rijbewijs”, duidt de klastitularis.

Tuimelwagen

Zo ook Aaron. “Ik weet wat een tuimelwagen is en hoe die kan ronddraaien. Ik was een beetje duizelig. Het belangrijkste in de wagen is je gordel aandoen, dat heb ik vorige keer geleerd. Het is veiliger. De politie zei dat je daar een gewoonte moet van maken.”

“De demonstraties verlopen vlot niettegenstaande we tijdens de volledige dag precies 104 leerlingen op bezoek krijgen”, vertelt Koen Verhaege. “We hebben uurroosters opgemaakt om de drie sessies vlot na en door elkaar te laten verlopen.” (foto en video JVGK)