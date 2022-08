Verkeersmaatregelen in Gits naar aanleiding van ‘Ereprijzen Marcel Janssens’

Op zondag 4 september wordt in de omgeving van vrijetijdscentrum Zomerloos de wielerwedstrijd ‘Ereprijzen Marcel Janssens’ gereden. De wedstrijd gebeurt in een gesloten parcours voor miniemen en aspiranten.

Het parcours van de wedstrijd is als volgt: Sportstraat, Zomerloosstraat (tussen Sportstraat en Kaaistraat), Kaaistraat, Neerhofstraat (tussen Kaaistraat en Hogenbilk), Hogenbilk, Kleine Warande (tussen Hogenbilk en Pieter Bortierlaan), Pieter Bortierlaan, Gravenbos (tussen Pieter Bortierlaan en Vaartstraat), Vaartstraat (tussen Gravenbos en Sportstraat) en de Sportstraat. In al deze straten is het voor gemotoriseerd verkeer daarom van 9 tot 19 uur verboden stil te staan en parkeren. Van 12 tot 18.30 uur is alle verkeer verboden.

Tussen 12 en 19 uur wordt het verkeer omgelegd. Verkeer komende uit de richting Oostende en Snaaskerke naar Gistel-centrum via de Vaartstraa kent een omleiding de Keiweg (Oudenburg), de Kanaalstraat en Oostendsebaan naar Gistel-centrum. Het verkeer van centrum Gistel naar Oostende en Oudenburg via de Vaartstraat wordt omgelegd via de Brugsebaan, Warandestraat, Galgestraat en Groenedreef naar de Vaartstraat.

De wedstrijd start om 13 uur, de verkeersmaatregelen worden opgeheven om 19 uur.