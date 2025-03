Verkeersmaatregelen door Lentekermis

Het is weer die tijd van het jaar: plezier en vertier op de Markt. In het weekend van 15 en 16 maart vindt in het stadscentrum de jaarlijkse Lentekermis plaats. Je vindt er klassiekers, zoals botsauto’s, schietkraam en oliebollen, en je kan er eendjes vissen. De kermis gaat evenwel gepaard met verkeersmaatregelen. De marktplaats wordt vanaf 14 maart volledig vrijgehouden voor de opstelling van de kermiskramen. De wekelijkse boerenmarkt op vrijdag verschuift van de Markt naar het woonerf langsheen de Heyvaertlaan. Dit gedeelte is dan ook verkeersvrij en parkeervrij op vrijdag 14 maart tussen 7 en 13 uur. (TVA/foto PM)