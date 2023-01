Verkeerslichten moeten gevaarlijk punt aan Euro Shop in Roeselare oplossen: “Op- en afrit parking moet veiliger”

Het ‘zwarte’ verkeerspunt aan de Euro Shop op de Meensesteenweg in Roeselare wordt in de toekomst aangepakt door onder meer lichten te plaatsen op de op- en afrit van de parking. Dat liet Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) weten na een vraag van parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang). In de loop van dit jaar wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Wanneer de lichten er daadwerkelijk zullen staan, is nog niet gekend.

Om in de lijst van gevaarlijke punten opgenomen te worden moet een locatie minstens 15 punten scoren gebaseerd op de recente ongevallencijfers. De Meensesteenweg (N32) in Roeselare ter hoogte van druk bezochte Euro Shop, scoort op de lijst van 2022 maar liefst 21 punten.

Veel verkeer

“Groot euvel is het vele verkeer dat de parking van de Euro Shop op- en afrijdt”, vertelt volksvertegenwoordiger Carmen Ryheul (Vlaams Belang). “Te snel op- en afrijden brengt gemotoriseerd vervoer op de rijbaan in gevaar, zeker als men vanop de parking links wil afslaan om de N32 op te rijden richting Roeselare. Ook en vooral voor fietsers blijkt dit punt erg gevaarlijk.”

Ryheul vroeg aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) of dit ‘zwart’ punt in de plannen past van de eerder opgemaakte volledige heraanleg van de N32, vanaf het kruispunt met de R32 tot aan de grens van Roeselare met Moorslede.

Lichtenregeling

“In het ontwerp van de site Euro Shop werd het aantal op- en afritten beperkt tot één centrale in- en uitrit en een kleine oprit komende van Roeselare voor de kleine, meest noordelijke parking. Ook zal de centrale op- en afrit van de parking beveiligd worden door nieuwe verkeerslichten om conflicten met fietsers te beperken”, aldus Peeters.

In de loop van 2023 zal er een omgevingsvergunning aangevraagd worden. In overleg met Stad Roeselare en Aquafin zal de aanbesteding ingepland worden zodra alle partners beschikken over het nodige budget en de interne goedkeuringsprocedures.

Nieuwe parking

Supermarktketen Jumbo, die een nieuwe winkel wil bouwen op het terrein naast de Euro Shop, liet eerder weten de ambitie te hebben om samen met Euro Shop de parking opnieuw in te richten. Volgens de aanvraag zouden er in de toekomst 1.074 parkeerplaatsen moeten zijn.