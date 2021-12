Verkeerslichten kruispunt einde Kerkstraat in Wenduine verdwijnen

Het gemeentebestuur van Wenduine bereikte een akkoord met De Lijn over de herinrichting van de tramhalte in Wenduine-centrum. De verkeerslichten op het kruispunt aan het einde van de Kerkstraat zullen tegen juli volgend jaar definitief verdwijnen.

Afgelopen maanden liep een proefproject, waarbij de verkeerslichten aan het kruispunt van de Leopold II laan – Kerkstraat – Graaf Jansdijk op oranje knipperstand werden gezet en de gewone voorrangsregeling van toepassing werd. Na een positieve evaluatie is nu beslist om de verkeerslichten tegen de zomervakantie definitief te verwijderen.

Het kruispunt was jarenlang een bron van ergernis voor bestuurders en voetgangers

“Het kruispunt was jarenlang een bron van ergernis voor bestuurders en voetgangers, die door de verkeerd ingestelde sensoren in de tramsporen erg lang voor het rode licht moesten wachten terwijl er geen tram in de buurt was. Dit leidde ook tot gevaarlijke situaties omdat velen hun geduld verloren en het rode licht negeerden. Nu komt er dus een definitieve oplossing voor het probleem”, zegt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Marleen De Soete (Samen Vooruit).

Tramperron vernieuwd

Er werden in overleg met De Lijn ook nog bijkomende afspraken gemaakt om het kruispunt, en de doorsteek voor de voetgangers over de tramsporen veiliger te maken. Zo wordt onder meer het perron vernieuwd en rolstoeltoegankelijk gemaakt, en zal de oversteekplaats voor voetgangers extra beveiligd worden door middel van een zogeheten ‘bajonetdoorsteek’; een rode slemlaag op het wegdek met opschrift ‘Tram’ en verkeersborden waarop ‘voorrang tram’ staat. Tot slot komt er ook een fietsenstalling met een oplaadpunt voor elektrische fietsen.