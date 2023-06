Verkeershinder op zaterdag in Ardooie centrum

Op zaterdag 17 juni wordt er verkeershinder verwacht in het centrum van Ardooie. Er is een wielerwedstrijd op een centraal parcours en er is tevens verkeershinder op de Markt en het Polenplein.

Vanaf 14 uur tot 18 uur zal er hierdoor eenrichtingsverkeer zijn in een aantal straten. In deze straten, geldt er ook een parkeerverbod. Het betreft de Markt, de Mgr. Roelensstraat, de Brugstraat, de Zwart Leeuwstraat, de Hoge Schuurstraat, de Melkerijstraat en de Stationsstraat. Je moet de rijrichting van de koers volgen.

De renners zullen er 28 ronden afwerken. Hou er ook rekening mee dat tijdens het weekend van de ommegang er geen verkeer mogelijk is op het Polenplein. Er is een omleiding voorzien. Wie naar het gemeentehuis gaat, moet parkeren aan het Hofland.