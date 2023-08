Verkeershinder door storing aan overweg in Oostkerke

Het verkeer in de Lettenburgstraat in Oostkerke bij Diksmuide was donderdagmiddag een tijdlang verstoord door een probleem aan de overweg.

Door een defect aan de signalisatie bleven de rode lichten knipperen en stond ook een deel van de slagbomen naar beneden. Zowel Infrabel als de politie werden op de hoogte gebracht. Een politieploeg ging ter plaatse om het verkeer om te leiden en te verhinderen dat automobilisten de sporen toch dwarsten. Het verkeer moest er een tijdlang omrijden via Schewege. In de namiddag was het euvel verholpen. (JH)