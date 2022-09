Verkeershinder door kermis in Koolskamp komend weekend

Op 10 en 11 september, tijdens het kermisweekend, zal er verkeershinder zijn in Koolskamp.

Op zaterdag situeert de hinder zich vanaf de middag aan Dorpscafé De Uil. De Padderijstraat is volledig verkeersvrij. Hinder is er ook in de Zwevezeelsestraat en de Egemestraat.

Op zondag staat Koolskamp op zijn kop. Vanaf 01 uur geldt er al een parkeerverbod in de Ardooisestraat vanaf de Rijksweg tot aan de Spinnepijp. Rond 5 uur wordt deze weg ook afgesloten voor de rommelmarkt. Er komt een omleiding voor wie van en naar Ardooie wil rijden

Wegens de rommelmarkt zal het in het hele centrum druk zijn. Koolskamp vermijden doe je via Brugse Baan en de Pittemstraat in Ardooie. De rommelmarkt duurt tot 18 uur. (JM)