Verkeershinder Burg. Bertenplein – Deken de Bolaan door komst nieuwe schoolgebouwen

Langs het Burg. Bertenplein en langs de Deken de Bolaan werkt aannemer Alheembouw aan de bouw van twee nieuwe schoolgebouwen voor het Bertinus Collectief Poperinge. Daardoor is er verkeershinder in langs het Burg. Bertenplein en Deken de Bolaan in Poperinge.

In de nieuwe schoolgebouwen voor het Bertinus Collectief Poperinge zal er plaats zijn voor zo’n 500 leerlingen. Er komen onder andere klaslokalen, kantoren voor de administratieve diensten en een sporthal. Het bouwen van twee nieuwe schoolgebouwen brengt wat hinder. Enkele werftransporten staan de komende dagen op het programma. Op 11 februari drie transporten met beton en betonpomp bij de site Burg. Bertenplein. Tussen 12 en 14 februari 24 transporten met gewelven vanaf 6 uur ‘s ochtends langs de Deken de Bolaan. Op de piekmomenten bij het begin van de schooldag (7.30 – 8.30 uur) en het einde van de schooldag (15.30 – 16.30 uur en op woensdag 11 – 12.30 uur) zullen er geen leveringen gebeuren.