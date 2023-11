Verkeersbord aan begin oprit De Steenakker staat verkeerd

Vreemde situatie op het belevingsplein De Steenakker in Wervik. Wat lang de grootste centrumparking van de Tabaksstad was, is na de heraanleg een woonerf geworden en ook het einde van de fietszone. Voor wie er wegrijdt aan de kant van het postkantoor, is de situatie alvast heel onduidelijk want de verkeerssignalisatie staat er verkeerd.

Telkens wanneer de vrijdagmarkt plaatsvindt op de Steenakker worden aan de oprit de paaltjes aan de rechterkant en het verkeersbord vooraan weggenomen en nadien teruggeplaatst. Nu gebeurde dat dus duidelijk verkeerd.

Ter verduidelijking: het bord rechts op de foto staat volledig juist, dat aan de overkant is fout en moet gedraaid worden.