Verkeersaanpassingen in de Lindelaan geen succes: “Geen inspraak, met fiasco als gevolg”

De verkeersingrepen die in de Lindelaan in Zwevegem werden doorgevoerd, vielen niet in goede aarde bij de buurtbewoners. Dit werd pijnlijk duidelijk tijdens een infovergadering dinsdagavond. De nieuwe schepen van Mobiliteit beloofde snel aanpassingen.

“Er werden in september verkeersingrepen uitgevoerd in de Lindelaan om er de veiligheid te verbeteren. Door de vele klachten en kritiek die we mochten ontvangen, hebben we besloten om de evaluatievergadering te vervroegen”, zei burgemeester Doutreluingne (LB) als inleiding. Dat de aanpassingen niet goed werden onthaald, mocht blijken uit het aantal aanwezigen. Er waren niet minder dan 138 inschrijvingen.

Moeilijk leesbare situatie

De nieuwe schepen van Mobiliteit Dirk Desmet (CD&V), die na nieuwjaar Marc Desloovere opvolgde, gaf mee waarom de gemeente die aanpassingen doorvoerde. “We willen zo het sluipverkeer tegengaan en de kleine rotonde aan het kruispunt Lindelaan-Kwadepoelstraat werkte niet. We stelden ook vast dat de voorrang van rechtsregel niet altijd gevolgd werd. Vandaar werden aanpassingen uitgetekend en uitgevoerd in een testopstelling die dus tijdelijk is.”

Hij gaf wel meteen toe dat het na de werken een moeilijk leesbare situatie geworden is, los van de vele paaltjes die er staan en het ‘kleurboek’ op sommige plaatsen. Een opmerking die op applaus onthaald werd.

In februari komt een nieuw voorstel in het college – Schepen Dirk Desmet

Uit het talrijke publiek kwamen ook nogal wat opmerkingen. Ook van iemand die bij de initiatiefnemers was van de aanpassingen. “Ik heb inderdaad een drietal jaar terug gevraagd om aan de verkeerssituatie iets te doen. De toenmalige schepen beloofde beterschap en er werden inderdaad plannen uitgetekend. Deze werden aan een heel beperkte werkgroep voorgelegd maar opmerkingen mochten we niet geven. Het was te nemen of te laten. En het is een groot fiasco geworden”, zei de man die zich nu een beetje schuldig voelt tegenover de buren en dus liever niet zijn naam in de krant ziet.

Er kwamen nog heel wat mensen aan het woord, en niet één opmerking was positief. Er was ook politie aanwezig op de hoorzitting. De delegatie gaf mee dat op 24, 25 en 26 januari snelheidscontroles uitgevoerd werden en dat van de 120 gecontroleerde voertuigen er geen enkel te snel reed. “Dat kon misschien ook niet anders, want het verkeer zat vast”, merkte de ordehandhaver laconiek op. Hij zei wel dat vorig jaar ook controles werden uitgevoerd en er dan eveneens weinig overtredingen werden vastgesteld.

Aanpassingen

Dirk Desmet beloofde oplossingen. “We gaan zeker met alle opmerkingen aan de slag. Alle opties liggen open. Donderdag (gisteren, red.) hebben we al een verkeerscommissie en halfweg februari komt een nieuw voorstel in het schepencollege. Daarna zullen we terugkoppelen naar de bewoners toe met informatie op de website en met een infostand in het Gemeentepunt. Daarna zullen we zo snel mogelijk de nodige aanpassingen doorvoeren.”