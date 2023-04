Verkeerd geplaatst verkeersbord aan kluifrotonde en N32 in Rekkem zorgt voor absurde taferelen: “Hoe is het in godsnaam mogelijk”

Rekkem in Wallonië of toch maar Gent bij onze Franse buren? Een nieuw verkeerspaneel werd geïnstalleerd op de Rekkemse kluifrotonde, nadat het vorige werd gesloopt tijdens een crash. In pure kolderstijl werd echter het verkeerde bord geplaatst, wat voor absurde taferelen zorgde.

De Rekkemse kluifrotonde en de N32, in de volksmond ook wel de landingsbaan genoemd. Spectaculaire ongevallen worden er afgewisseld met al even spectaculaire snelheidsrecords en dus zijn herstellingswerken er schering en inslag. Zo ook het gigantische verkeersbord voor wie uit Moeskroen komt, dat recentelijk nog compleet werd verpulverd tijdens een aanrijding.

Dinsdagmorgen gingen wegenwerkers dan ook gemotiveerd aan de slag om een nieuw exemplaar te installeren, tot zowel groot jolijt als verbazing bij de voorbijrijdende chauffeurs. Tijdens de voorbereidende werken werd de rijrichting over het hoofd gezien, waardoor het verkeerde bord werd neergepoot. Rekkem werd zo Moeskroen en wie de richting Kortrijk – Gent zou volgen, werd in de richting van het Franse Rijsel gestuurd. Enkele chauffeurs plaatsten foto’s van dit stukje slapstick op sociale media, waarna het al snel commentaren regende. “Hoe is het in godsnaam mogelijk”, was de absolute koploper.

Ondertussen werden de werken reeds aangevat om het bord te vervangen door het correcte exemplaar.