Verkeer op School-medaille voor Prizma basisschool in Ingelmunster

De Prizma Basisschool Onze-Lieve-Vrouw in Ingelmunster kreeg van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) een gouden Verkeer op School-medaille. De school werd bekroond voor haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie.

Dit jaar reikte de VSV 14 briljanten, 141 gouden, 283 zilveren, 897 bronzen en 53 kleutermedailles uit, goed voor in totaal 1.388 medailles, een stijging ten opzichte van vorig jaar toen 1.028 scholen een medaille kregen. Zeven op de tien basisscholen, 2.844 in totaal, nemen deel aan minstens één VSV-initiatief per jaar. Met de medailles wil de VSV in de eerste plaats scholen bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven kiezen immers voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.

Gouden medaille

Enkele voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen (Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen) of fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op.

Verkeersouders

Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School. De OLV-school is een van die scholen.

In ruil krijgt de school daarvoor een gouden medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.