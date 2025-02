Verkeer in de knoei nadat aannemer werfzone zonder overleg uitbreidt

In Staden breidde een aannemer zonder overleg met het gemeentebestuur maandag een werfzone in het centrum onverwacht uit. Dat zorgde voor problemen met de verkeerscirculatie. Het regende dan ook klachten op sociale media.

“Vervuilde grond in het centrum moet door de rechtbank en OVAM binnen het jaar vervangen worden door propere grond”, legt schepen van openbare werken Rik Gevaert (CD&V) uit. “De aannemer die de vuile grond in 2016 gebruikte moet de sanering in orde brengen voor 4 april. Tot vorige week werd er gewerkt in de Statiestraat van het kruispunt met de De Carninstraat tot aan het kruispunt met de Kapelleriestraat. Vorige maandag zou er gestart worden op het kruispunt Kapelleriestraat. Dat werd ook zo gecommuniceerd aan de inwoners. De aannemer breidde de werfzone echter onverwacht uit tot aan het kruispunt Ieperstraat-Vredestraat. Dat zorgde maandagmorgen voor problemen met de verkeerscirculatie in het centrum.”

“We ondernamen meteen actie om alles zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. Zo hebben onze diensten verkeersborden en omleidingen bijgestuurd om het verkeer veiliger en vlotter te laten verlopen. Er is ook een vaststelling gebeurd van de overtreding van de aannemer. We volgen de situatie van dichtbij op, nemen maatregelen waar mogelijk en binnen de mogelijkheden die we hebben. De gemeente is immers geen opdrachtgever voor de werken en heeft daardoor weinig invloed op de planning en de uitvoering. Het onvoorspelbare verloop van de werken maakt het soms moeilijk om de inwoners tijdig te informeren. Daarom zetten we nu extra in op digitale communicatie om hen zo snel mogelijk in te lichten. Op www.staden.be/werkencentrum verschijnt steeds de laatste stand van zaken omtrent de werken. We hebben ook een digitale contactlijst in het leven geroepen. Via www.staden.be/contact-werkencentrum kunnen inwoners hun contactgegevens achterlaten om zo nauwer geïnformeerd te worden over het verloop van de werken.”