Verhoogde wegbrug en gloednieuwe fiets- en voetgangersbrug verbinden Waregem en Wielsbeke

Wie van Waregem via Desselgem naar Ooigem in Wielsbeke wil, kan dat binnenkort via twee nieuwe bruggen over de Leie. Beide verbindingen krijgen ook een aparte naam. Na overleg tussen de stad Waregem, de gemeente Wielsbeke en bouwheer De Vlaamse Waterweg werd beslist om de wegbrug ‘Munkenbrug’ te noemen. De fietsers- en voetgangersbrug langs het jaagpad krijgt de naam ‘Vlasbrug’. Beide namen verwijzen naar de historische ontwikkeling van de streek.

De Vlaamse Waterweg nv bouwt een hogere wegbrug over de Leie, zodat ook in de toekomst alle binnenschepen op een veilige manier kunnen blijven passeren tussen Ooigem en Desselgem. Deze brug is ondertussen in volle opbouw en wordt in het voorjaar van 2022 in gebruik genomen. Omdat de mogelijkheden ter plaatse om de Leie over te steken beperkt zijn, voorzien De Vlaamse Waterweg nv, Waregem en Wielsbeke ook een fietsers- en voetgangersbrug aan Beveren-Trakel/de oude Leiearm. Daarvoor zijn de voorbereidende werken al gestart. Deze extra toeristische troef zal in het voorjaar van 2023 klaar zijn.

Vanaf de ingebruikname krijgen de bruggen meteen ook een passende naam. Beide namen leggen de link naar het lokale verleden. De wegbrug zal vanaf de ingebruikname Munkenbrug heten, de fietsers- en voetgangersbrug zal als Vlasbrug door het leven gaan.

Monniken en boeren

Munken verwijst naar de monniken die gedurende tien eeuwen in het Munkenhof of het Hof van de Gentse Sint-Pietersabdij van Desselgem woonden, in een bocht van de oude Leiearm. De monniken richtten de grote hofstede in als bestuurscentrum voor hun bezittingen in de regio. De aanwezigheid van de monniken zorgde er ook voor dat men in de volksmond meer en meer ging spreken van Goed ter Munken, het Munkengoed of het Munkenhof.

De Vlasbrug verwijst uiteraard naar de vlasnijverheid, die onze regio in de 19de eeuw op de wereldkaart zette. Na de landbouwcrisis in het midden van die eeuw legden veel Zuid-West-Vlaamse boeren zich toe op de bewerking van vlas. De Leie liet het roten in stromend water toe. Dat is een techniek waarbij men door het blootstellen van de plant aan water zorgt dat de vezels ervan loskomen. Dat leverde hoogwaardige vezels op, met alle economische successen en een grote welvaart van dien.

Een simulatiebeeld van de Vlasbrug. © gf

Momenteel moeten fietsers en voetgangers gebruik maken van de wegbrug tussen Ooigem en Desselgem. Maar de Vlaamse fietsambitie richt zich resoluut op meer en veilig fietsverkeer. “Met de constructie van een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug wordt het gemakkelijker om over en langs het water te trappen en te stappen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “De nieuwe brug stimuleert de inwoners om naar het werk of naar school te pendelen en dus ook onze duurzame doelstellingen.”

Eerste schepen Rik Soens (CD&V) treedt de minister daarin bij. “De nieuwe brug zal een enorme boost geven aan de recreatie langs de Leie, vooral met de ontdekking van de prachtige groenzone aan de overkant van de rivier.”

De nieuwe brug zal een enorme boost geven aan de recreatie langs de Leie – Schepen Rik Soens

De fiets- en voetgangersbrug wordt gebouwd ter hoogte van Beveren-Trakel in Waregem, met een aanloop aan de Zavelput. In Wielsbeke wordt die verwezenlijkt aan de oude Leiearm. Het concept is een stalen S-vormige brug met een overspanning van zestig meter. Er komen betonnen aanloophellingen die zullen aansluiten op de jaagpaden langs het water.

Alternatieve route

De werken starten begin 2022 en zouden een jaar later klaar moeten zijn. Op maandag 15 november gingen de voorbereidende werken al van start met het rooien van enkele bomen. “We doen dit bewust buiten het broedseizoen en in goed overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos”, zegt Karen Buyse van de Vlaamse Waterweg nv.

Tijdens de werken van de nieuwe brug wordt het jaagpad gedeeltelijk afgesloten. Aan de kant van Wielsbeke kan men rondrijden langs de Eerste Linie Regimentstraat en de Tweede Aardstraat. Langs Waregemse zijde komt er een omleiding via de Pontstraat, Grote Heerweg en Beveren-Trakel. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug tussen Ooigem en Desselgem, ter hoogte van de Munkenhofdreef. (Levi Verbauwhede)