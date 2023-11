Raadslid Joke Vandemaele (Focus8720) signaleerde op de gemeenteraad van Dentergem enkele “verdwaalde en verdronken verkeersborden”.

“Ik zag zo’n borden staan om een omleiding te volgen omdat het rondpunt aan De Ginste afgesloten zou zijn, maar die werken zijn al een paar weken afgelopen. Je kan er in ieder geval terug door nu. Er staat ook nog een verbodsbord aan het begin van de kruising met de Gottemstraat en Rivaweg. Die meldt dat er geen doortocht mogelijk is, terwijl ik die weg intussen een paar keer probleemloos heb kunnen nemen. Dat bord staat daar verdwaald te wezen. Met de recente wateroverlast heb ik ook heel wat verdronken borden gezien langs de Rivaweg en nieuwe Zuster Adriennestraat. Die stonden niet goed verankerd en door de vele regen liggen ze nu in de grond te zwemmen.”

Schepen van Openbare Werken Yves Lambrecht (Eendracht) erkent het probleem. “Ik heb de aannemer daar al meermaals op aangesproken, maar die zegt dat er nog markeringen op het nieuw stuk weg moeten komen. Zolang dat niet gebeurd is moeten die borden daar volgens de regelgeving blijven staan. Ik vind dat ook overdreven, maar het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om die finaal weg te nemen. In plaats van verdronken borden zijn intussen nieuwe geplaatst die beter tegen de wind kunnen.”