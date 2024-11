Verbod op zwaar verkeer in kern van Tielt zal pas voor december zijn

In november had in Tielt een verbod op zwaar doorgaand vrachtverkeer van kracht moeten worden, maar voorlopig kunnen en mogen vrachtwagens nog steeds langs de as van oost naar west door het centrum rijden. Wat is er aan de hand? En heeft dat iets te maken met de politieke spanningen tussen de twee fusiepartners? We zochten het uit.

In juli liet het stadsbestuur van Tielt al weten dat, na overleg met fusiepartner Meulebeke, de recent heropende Gentstraat vanaf november ingeschakeld zou worden als alternatieve route voor doorgaand vrachtverkeer.

Groot nieuws, want Tielt heeft geen volledige ring en is al ruim twaalf jaar op zoek naar manieren om doorgaand vrachtverkeer weg te krijgen van het beruchte kruispunt De Vierhoek. Al stelde Meulebeke toen dat er nog even gewacht moest worden op de nieuwe verkeerslichten aan het kruispunt met de Randweg en de Nijverheidsstraat. Die slimme lichten staan er en werden halfweg oktober in gebruik genomen.

Meulebeke aan zet

Dus staat niets het langverwachte vrachtverbod nog in de weg. Of wel? “In Tielt hebben we met de voltallige gemeenteraad voor de zomer een politiereglement goedgekeurd die het verbod mogelijk maakt”, zegt mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V).

“Voor nagenoeg elke ingreep is zo’n reglement nodig. Ik hoop van harte dat het nu snel effectief kan worden, want per slot van rekening was dit ook al opgenomen in ons mobiliteitsplan. Al dient de gemeenteraad van Meulebeke ook nog een aanvullend politiereglement goed te keuren. Dat is nog niet gebeurd. Meulebeke is nu dus aan zet. Wellicht zal het Agentschap Wegen en Verkeer pas daarna de signalisatie aanpassen.”

Staat die aanpassing dan op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad in Meulebeke? Schepen Katrien Seys (Lijst van de Burgemeester), de Meulebeekse tegenhanger van Byttebier, geeft tekst en uitleg. “Dat was de bedoeling, maar we hebben nog enkele adviezen nodig, onder meer van AWV, vooraleer we het aangepaste reglement naar de raad kunnen brengen. Zo willen we absoluut vermijden dat vrachtwagens straks aan de rotonde richting Marialoop afslaan en daar aan de schoolpoorten passeren.”

Juiste signalisatie

“Daarom is het erg belangrijk dat straks de juiste signalisatie voorzien wordt en dat het verkeer echt wel richting Nijverheidsstraat, Meentakstraat en Gentstraat omgeleid wordt”, gaat de schepen verder. “Anders creëren we nieuwe problemen. Dat vergt voorbereiding. En aangezien de slimme lichten nog maar pas geplaatst zijn vergt dat ook tijd. En daarom zal het politiereglement pas voor de gemeenteraad van december zijn.”

“Het is voor alle duidelijkheid zeker niet zo dat we deze aanpassing vanuit Meulebeke zouden willen tegenhouden of uitstellen. Integendeel. Dit gaat ons om de bescherming van de schoolomgeving in Marialoop.”

(SV)