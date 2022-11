Verbinding Ardooie – Roeselare voorlopig onderbroken door aanbouw appartementen

Wie deze week de verbinding moet maken tussen Ardooie centrum en Roeselare via Beveren moet rekening houden met verkeershinder op het grondgebied van Ardooie.

De Beverensestraat in Ardooie is er onderbroken ter hoogte van de Seringenstraat en het warenhuis Okay. Daar zijn er appartementen in aanbouw en moeten de nutsvoorzieningen aangebracht worden. Deze moeten aangesloten worden op het netwerk. Vermoedelijk wordt de doorgang weer mogelijk gemaakt vanaf donderdag.

Er is een omleiding voorzien. Wie vanuit Beveren komt, moet de Sprietstraat gebruiken. Vanuit Ardooie naar Beveren rijden doe je via de Brabantstraat en vervolgens via de Sprietstraat. (JM)