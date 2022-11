Veltemweg in Sint-Kruis is vanaf maandag 5 december ‘schoolstraat’

Vanaf maandag 5 december wordt het even wennen voor automobilisten, fietsers en voetgangers die gebruik willen maken van de Veltemweg in Sint-Kruis. Op bepaalde tijdstippen wordt deze straat aan het kruispunt met de Fortuinstraat en het kruispunt Veltemweg met de dreef naar het Interbad met een nadar afgesloten.

“We stelden al een hele tijd vast dat de verkeersveiligheid aan de schoolpoort niet meer gegarandeerd kon worden. Daarom hebben we in samenspraak met het oudercomité beslist om bij Stad Brugge een schoolstraat aan te vragen”, vertelt Carl Deprez, directeur van de lagere school van SASK.

Een schoolstraat is een tijdelijk voetgangersgebied in de buurt van een school. Bij het begin en het einde van de schooldag worden in dat gebied motorvoertuigen geweerd. De openbare weg is dan uitsluitend voorbehouden voor voetgangers en fietsers. Uiteraard hebben prioritaire voertuigen altijd toegang tot een schoolstraat.

“Voor onze school betekent dit concreet dat vanaf maandag 5 december 2022 tot en met vrijdag 17 februari 2023 de proefperiode van het project ingaat. Voor de leerlingen die te voet komen verandert er niets, maar ouders die hun kinderen met de wagen naar school brengen, kunnen niet langer via de Fortuinstraat de Veltemweg inrijden. Via de Vossensteert kan de Veltemweg wel nog ingereden worden tot aan de dreef naar het zwembad. De kinderen die met de fiets naar school komen, vragen we met aandrang om de fietspaden in de schoolomgeving te gebruiken”, aldus Carl Deprez.

“We hopen dat we met deze maatregel de verkeersveiligheid in de schoolomgeving kunnen optimaliseren”, gaat de directeur verder. “Ik ben er ook van overtuigd dat de kinderen veel rustiger hun schooldag zullen starten als er niet langer chaos heerst aan de schoolpoort. Het wordt een hele klus om elke dag de nadarhekkens te plaatsen en weg te halen, maar gelukkig kan ik een beroep doen op heel wat mensen van het oudercomité, die bereid zijn om deze taak op zich te nemen.”

