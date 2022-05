Veiligheidsplan wijk Turkije in Beernem goedgekeurd

Om de verkeersveiligheid in de wijk Turkije te verbeteren, heeft de gemeenteraad vorige week een aantal nieuwe maatregelen goedgekeurd.

Zo geldt er in de hele zone vanaf nu een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur en komt er een ‘knip’ in de Oudevaartstraat, waardoor heel wat andere straten doodlopend worden. De Stationsstraat wordt een fietsstraat en de Burgemeester Claeysstraat wordt vanaf de Parkstraat eenrichtingsverkeer.

Raadslid Piet De Rycke (CD&V) woont in de wijk en nam het initiatief om de verkeersveiligheid aan te pakken. “Ook beroepshalve ben ik met zulke zaken bezig en samen met de mobiliteitsambtenaar van de gemeente hebben we gekeken naar de opties om het verkeer veiliger door de wijk te loodsen”, legt hij uit.

“Nadien organiseerden we een bewonersvergadering waarop de scenario’s werden beoordeeld”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V), bevoegd voor Mobiliteit. “Door de knip zullen ook bewoners een beetje moeten omrijden, maar men ging akkoord omdat die beslissing veiliger zal zijn. Met de maatregelen willen we vooral sluipverkeer aanpakken en de vele fietsers een handje helpen.”

Veilig voor fietsers

Aan de fietsersbrug bij het einde van de Stationsstraat komt een betonnen blok, waardoor fietsers veiliger kunnen oversteken.

“Zeker voor en na schooltijd is die straat een drukke fietsverbinding tussen het kanaal en het station. Veel kinderen nemen die route iedere dag en zij verdienen voldoende ruimte”, zegt De Rycke.

In de Burgemeester Claeysstraat wordt voor auto’s eenrichtingsverkeer ingevoerd en zullen auto’s geschrankt kunnen parkeren. Oppositiepartij N-VA had gevraagd om ook van die straat een fietsstraat te maken, maar daar ging de meerderheid niet op in. “Dat werd nooit geopperd in de verkeerscommissie of door de bewoners, en bovendien hebben de fietsers daar al veel plaats door de breedte van de straat”, zegt Sypré.

Verder stelt N-VA zich vragen bij de financiële haalbaarheid van de maatregelen. “Gezien de schuldenput raadde ik het bestuur aan om subsidies aan te vragen bij de Vlaamse overheid”, zegt raadslid Lode Vanneste. Voor de constructie naast de fietsersbrug op het einde van de Stationsstraat heeft het bestuur alvast een subsidiedossier ingediend.

September

Voorlopig wordt voor de verkeersknip en het geschrankt parkeren in de Burgemeester Claeysstraat gewerkt met een proefopstelling. “We hopen dat alles tegen het begin van het schooljaar in voege kan treden”, besluit Sypré.

(AVH)