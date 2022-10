Veiligere schoolomgeving met plaatsing van variabele zone 30 borden en permanente snelheidsinformatieborden in Kortrijk

De stad Kortrijk investeert in nieuwe permanente snelheidsinformatieborden en variabele zone 30 borden. Beide type led-borden worden ingezet in schoolomgevingen om deze verkeersveiliger te maken en de automobilisten te wijzen op hun te snel rijgedrag.

Steeds meer worden diverse (signalisatie)instrumenten ingezet om de verkeersveiligheid te verhogen, voornamelijk in schoolomgevingen en op schoolroutes. Ook Kortrijk zet hier nu verder op in. Op verschillende locaties worden variabele led-borden ‘zone 30 borden’ en permanente digitale snelheidsinfoborden ‘u rijdt te snel’ geplaatst. Kortrijk investeert zo 30.600 euro extra in veilige schoolomgevingen.

“Dit zijn eerder kleine investeringen, maar ze missen hun effect niet. We stellen vast dat de zone 30 veel beter gerespecteerd wordt waar dergelijke borden geplaatst worden. De focus om dergelijke borden in schoolomgevingen te plaatsen is evident”, aldus Axel Weydts, schepen van mobiliteit en openbare werken.

Variabele zone 30 borden

© Stad Kortrijk

Een variabele zone 30 wordt specifiek ingezet in drukke schoolomgevingen waar ook fietspaden aanwezig zijn én de zone 30 schoolomgeving te vaak wordt genegeerd. Dergelijke borden staan vandaag al op twee locaties op gewestwegen. Gezien de positieve evaluatie en de doeltreffendheid van de borden investeert de stad nu ook in deze borden. Dit ter hoogte van de schoolomgeving Athena Campus Pottelberg in de Weggevoerdenlaan (twee borden) en ter hoogte van de schoolomgeving kleuterschool ‘t Villaatje (twee borden).

Permanente snelheidsinfoborden

© Stad Kortrijk

Momenteel staan reeds twee permanente snelheidsinfoborden in de (school)omgeving van Heulewatermolen (Izegemsestraat) en in Sente (schoulroute voor basischool Kuurne). Deze borden worden specifiek ingezet in schoolomgevingen aangeduid als zone 30 waar enkel gemengd verkeer mogelijk is en weinig infrastructurele mogelijkheden zijn om de snelheid van de automobilisten in te dijken. Deze led-borden worden opgeladen met zonne-energie. Kortrijk plaatst twee nieuwe snelheidsinfoborden in de schoolomgeving van de Vrije Basisschool Pius X (Kuurnsesteenweg), twee exemplaren in de schoolomgeving Athena Campus Heule en Kleuterschool Spes Nostra (Guido Gezellelaan en Moorseelsestraat) en bij de schoolomgeving Basisschool de Dobbelsteen (A. Rodenbachlaan, Heule).