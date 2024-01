Veertig haltes van De Lijn verdwijnen in Koekelare: “Komt door schrappen van de belbus”

Vanaf 6 januari treedt het nieuwe vervoersplan van De Lijn in werking. In Koekelare worden maar liefst 40 haltes geschrapt.

Volgens De Tijd moeten “tientallen Vlaamse gemeenten het vanaf dit weekend met een derde tot ruim de helft minder bushaltes doen”. Globaal bekeken worden ruim 6.100 haltes geschrapt, maar er komen 2.300 opstapplaatsen bij, wat overeenkomt met een nettoverlies van 3.200 haltes. Opzoekwerk van deze krant leert dat er in Koekelare veertig belbushaltes verdwijnen. Maar daar is een logische verklaring voor. “Het belbussysteem werd door de Vlaamse overheid simpelweg afgeschaft. En ja, dan verdwijnen die haltes ook”, is burgemeester Patrick Lansens (Vooruit) pragmatisch. “Over het nieuwe vervoersplan van De Lijn waren er gesprekken binnen de vervoerregioraad (waarin steden en gemeenten vertegenwoordigd zijn, red.), maar die gesprekken speelden zich af binnen de beslissingen van de Vlaamse regering. Wij hebben geen enkele inspraak gehad bij de beslissing waarbij het belbussysteem werd afgeschaft. Wat die afgeschafte belbushaltes in de praktijk zullen betekenen, kan ik niet voorspellen. De Lijn belooft met het nieuwe flexvervoer een kwaliteitsvolle dienstverlening in de plaats. Benieuwd wat dat zal geven.”

Voordelen

Daarbij kunnen reizigers vanaf 30 dagen tot 30 minuten op voorhand vervoer bestellen naar de eindbestemming of een bushalte die de beste busverbinding biedt. Op het flexvervoer gelden de vervoersbewijzen van De Lijn. Burgemeester Lansens, die zich in de discussie diplomatisch opstelt, ziet aan het nieuwe vervoersplan wel ook wel verschillende voordelen. “De verbindingen naar de grote omliggende steden kennen voor Koekelare een sterk verhoogde frequentie. Zo kan je op de centrale Markt van Koekelare om het uur een bus nemen naar Oostende, Diksmuide en Torhout.” (TVA)