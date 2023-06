Veel vragen rond nieuwe verkaveling op site Biba

De komende verkaveling op de site van de voormalige discotheek Biba roept bij CD&V veel vragen op rond de verkeersveiligheid. Op de gemeenteraad vroeg fractievoorzitter Marc Devlieger om meer onderzoek maar de meerderheid ging daar niet op in, tot grote teleurstelling van de oppositie. “Het is niet de vraag of er ongevallen gaan gebeuren maar wanneer.”

De nieuwe verkaveling op de hoek van de N43 en de Dorpstraat in Machelen zal 9.800 m² groot zijn, waarvan ruim 4.000 m² groenruimte. Er komen dertien eengezinswoningen en 26 appartementen. “Tijdens het openbaar onderzoek is geen enkel bezwaarschrift binnengekomen”, zei schepen van Ruimtelijke Ordening Tony Boeckaert trots.

Op de gemeenteraad had CD&V echter wel degelijk bezwaren, vooral over de bijkomende verkeersdruk die de verkaveling zal veroorzaken. Fractievoorzitter Marc Devlieger bracht een uitgebreide voorstelling om aan te tonen dit aan te tonen en stelde voor om de nieuwe verkaveling te ontsluiten via de Donkerstraat in plaats van de Dorpsstraat. “Anders creëren we een niet te verwaarlozen risico voor de vele beginnende fietsertjes die daar dagelijks passeren.”

Volgens schepen Tony was er reeds uitgebreid onderzoek gebeurd. “De ontsluiting in de Dorpstraat is inderdaad dicht bij het kruispunt maar er zijn geen alternatieven mogelijk. Het verkeer langs een kruispunt zonder verkeerslichten sturen, zou veel gevaarlijker zijn.”

CD&V vroeg om het agendapunt uit te stellen, maar ving bot. Coalitiepartner N-VA onthield zich tijdens de stemming. Raadslid Ward Baeten was naar eigen zeggen niet overtuigd van de timing. (JF)