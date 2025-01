VBS Sint-Juliaan en politie voeren bewustwordingsactie op Brugseweg: “Er wordt niet meer gestopt aan zebrapad”

Zelfs terwijl er twintig kinderen en twee politieagenten in oranje fluojas aan het zebrapad staan, zijn er auto’s die niet stoppen. Dat konden we met eigen ogen zien tijdens de bewustmakingsactie van VBS Sint-Juliaan op de Brugseweg, op een steenworp van de schoolpoort. “Gelukkig is er nog niets ernstig gebeurd, maar we willen toch preventief in actie schieten”, zegt directeur Mieke Deraedt.

Samen met de lokale politie voerden de leerlingen van VBS Sint-Juliaan op maandag 27 januari actie aan de zebrapaden in de omgeving van de school. Met deze actie willen ze bestuurders bewust maken van het belang om te stoppen voor voetgangers die het zebrapad willen oversteken.

“Het is soms gevaarlijk”, zegt directeur Mieke Deraedt. “Kinderen moeten de Brugseweg oversteken, maar er wordt hier snel gereden en soms weinig gestopt om ze te laten oversteken. Na school om 16 uur gaat dat met een rij en een begeleider, maar als ze ’s morgens met mondjesmaat toekomen zitten ze wel in dat drukke verkeer. Gelukkig is er nog niets ernstigs gebeurd, maar we willen toch preventief in actie schieten.”

Gemachtigde opzichters gezocht

De schoolpoort ligt eigenlijk in de Sint-Juliaanstraat, maar de drukke Brugseweg (N313) ligt amper een dertigtal meter verder. “Het is ook niet echt zichtbaar dat het een schoolomgeving is. We hebben al gekeken om met gemachtigde opzichters te werken, maar het is niet altijd evident om mensen te vinden die elke ochtend paraat willen staan. We hebben nu al een groepje van drie en we hopen te kunnen uitbreiden naar vijf. We hebben ook aan de wijkagent gevraagd om meer hier te helpen oversteken in plaats van aan de schoolpoort.”

Ook in Poelkapelle

Ook burgemeester Lieven Vanbelleghem (Respect) was aanwezig tijdens de actie en was soms verbijsterd over het gebrek aan hoffelijkheid bij sommige bestuurders. “Ook in Poelkapelle krijgen we regelmatig klachten, eveneens op de Brugseweg, dat er niet meer gestopt wordt aan het zebrapad. Wij hebben al bekeken of er extra verlichting mogelijk is, maar je ziet het: ook op klaarlichte dag zijn er nog heel wat chauffeurs die niet stoppen. Voor overdag heeft dat dus geen zin. Wat kan je meer doen dan borden zetten dat er een oversteekplaats is?”

184 euro boete

Tijdens de actie staken de kinderen de straat over op de zebrapaden nabij de school. Bestuurders die netjes stopten, werden verderop aan het volgende kruispunt beloond met een groene kaart. Automobilisten die het zebrapad negeerden, kreeg een rode kaart uitgereikt door de politie. Hoewel er tijdens de actie geen boetes werden uitgedeeld, stond daarop wel dat niet stoppen kan leiden tot een boete van 174 euro, vermeerderd met 10 euro administratiekosten. (TOGH)