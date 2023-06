Vanaf zaterdag 1 juli ontrolt ‘De Lijn’ eerste fase van nieuw net met meer bussen op belangrijkste routes in regio Midwest

Vanaf zaterdag 1 juli gaat het nieuwe basisbereikbaarheidsplan van De Lijn in. In de regio Midwest (Roeselare-Izegem-Tielt) worden enkele hoofdlijnen versterkt en daar lijken vooral Izegem en haar deelgemeenten de vruchten van te plukken.

Als we eerst even de hoofdlijnen van De Lijn in onze regio onder de loep nemen dan valt op dat lijn 60 (Roeselare-Izegem-Kortrijk) niet langer langs Rumbeke zal rijden, maar wel via Kachtem (centrum) en ’t Hoge. In de spits rijdt deze bus om het half uur tijdens de week. Aanvullend komt daarbij een nieuwe lijn 11, die van Roeselare over Izegem naar Waregem rijdt en omgekeerd. Die lijn passeert wel via Rumbeke en ook langs AZ Delta en via Emelgem centrum, waardoor er ook vanuit Izegem een vlotte bereikbaarheid is met het ziekenhuis in Rumbeke. Door de combinatie van lijnen 60 en 11 is er dus een vlotte verbinding tussen Roeselare en Izegem.

Van de lijnen 54 en 55, die Roeselare en Menen bedienen, wordt lijn 55 (die via Moorslede reed) geschrapt. Moorslede zal via de Belbus Ledegem/Moorslede bediend worden en ook enkele functionele lijnen (drienummerige lijnen vooral in functie van de scholen) zullen ervoor zorgen dat scholieren op school in Menen en Roeselare geraken. Lijn 541 rijdt van Menen over Dadizele naar Moorslede, lijn 902 leidt van Roeselare via Moorslede naar Dadizele.

De druk bereden lijn 94 (Roeselare-Passendale-Ieper) krijgt een verdubbeling van de frequentie, nu zal er elk half uur een bus zijn en daar bovenop komt nog de functionele lijn 908 (Roeselare-Beselare).

Op de lijnen 30 (Roeselare-Diksmuide), 74 (Roeselare-Torhout-Brugge) en 80 (Roeselare-Tielt) zijn er geen wijzigingen voor onze regio.

Op de lijn 52 (Tielt-Kortrijk) worden de haltes aan de Gentstraat in Ingelmunster en Drukkerij Lannoo in Tielt geschrapt, maar zal de bus nu wel stoppen aan het VTI (Kasteelstraat) in Tielt. ’t Veld (Ardooie) wordt bediend via lijn 11.

Nieuwe lijn Tielt-Aalter

Er komt ook een gloednieuwe lijn 88 (Tielt-Aalter). Die verzekert zo een vlotte verbinding tussen de twee steden met Ruiselede tussenin. Die bus zal enkel op weekdagen om het uur rijden. Het goed uitgebouwde station in Aalter en het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt moeten zo beter bereikbaar worden en de scholieren uit Ruiselede kunnen rechtstreeks richting Tielt en Aalter. Maar dat betekent wel dat de lijn Tielt-Ruiselede-Gent niet meer tot in Tielt zal komen en zo is ook de verbinding van de Aalterse deelgemeenten Poeke en Lotenhulle niet meer verzekerd (zie kaderstuk hiernaast).

Verdwijnende haltes

Er komt ook een nieuwe lijn 12 tussen Tielt en Waregem via Meulebeke, Oostrozebeke en Wielsbeke die tijdens de week om het uur zal rijden, tijdens het weekend om de twee uur. In combinatie met lijn 52 (Meulebeke-Tielt) zal je dus om het half uur van Meulebeke naar Tielt kunnen. Lijn 21 (Tielt-Brugge, via Zwevezele) wijzigt niet.

Op de kleinere lijnen zijn her en der wat kleinere aanpassingen. Lijn 95 (Roeselare-Ieper, via Langemark) zal niet meer in Westrozebeke Dorp stoppen, maar wel aan De Appel. Op de lijn 61 (Kortrijk-Gullegem-Izegem-Ardooie) worden de haltes Vijfwegen Emelgem en Motestraat Ardooie afgeschaft. Lijn 54 (Tielt-Wakken/Ooigem via Oostrozebeke) zal niet meer in Wielsbeke centrum stoppen, enkel nog op Hernieuwenburg. Die lijn zal ook via de Kalbergstraat in Oostrozebeke (rusthuis) passeren. De lijn wordt enkel bediend in de spitsuren en passeert ook niet meer aan Wielsbeke centrum, wel aan Hernieuwenburg.

Lijn 28 Tielt-Oedelem LTI wordt geschrapt en vervangen door 281 Tielt-Wingene-Beernem-Oedelem LTI. Daarbij komt ook nog de functionele lijn 280 die verbindt Wingene, Doomkerke, De Zande en Beernem. Ook 881 is een nieuwe functionele lijn, die rijdt van Wingene over Ruiselede naar Aalter.

Op lijn 40 (Ieper-Staden-Torhout) wordt Sint-Jozef (De Geite, Hooglede) niet meer bediend. Alle bussen rijden daar langs Zarren.

De lijnen 62 (Roeselare-Kortrijk, via Sint-Eloois-Winkel), 31 (Roeselare-Hooglede-Diksmuide), 22 (Roeselare-Ardooie-Zwevezele) en 73 (Tielt-Lichtervelde) kennen geen wijzigingen.

Stads- en belbussen

In Roeselare zijn er ook geen wijzigingen voor de stadsbussen op lijnen 1, 2, 5 en 6. De Belbus 69 Roeselare-Ledegem-Wervik zal ook Moorslede centrum bedienen, Belbussen 68 (Izegem-Ingelmunster-Lendelede-Kuurne) en 38 (Roeselare-Hooglede-Staden) ondergaan geen wijzigingen, Belbus 77 (Tielt) krijgt er Poeke en Lotenhulle bij. Dat moet het inkorten van de Lijn 15 ondervangen.

Tieltse scholen en Oost-Vlaamse ouders ontevreden: “Reistijd verdubbeld voor onze kinderen” Met de lijn 88 Tielt-Ruiselede-Aalter zal het vlotter rijden zijn tussen beide steden en de scholieren uit Ruiselede zullen vlotter op school in Tielt of Aalter geraken. Maar in de Aalterse deelgemeenten Poeke en Lotenhulle zitten ze wel met de handen in het haar. Omdat de lijn 15 vanuit Gent niet meer doorrijdt van Nevele via Poeke en Lotenhulle naar Tielt moeten de ouders van de in Tielt schoolgaande kinderen nu op zoek naar een alternatief. “En dat betekent dat onze kinderen nu eerst naar Aalter moeten om daar over te stappen op een bus naar Tielt. In principe een reis van 15 km die nu 1.15 uur in beslag zal nemen. Dubbel zo lang als voordien en dit twee keer per dag.” Alternatieven zijn onder meer de Belbus en fietsen tot aan de N37, de weg die Tielt met Aalter verbindt. “Daar kun je opstappen op die lijn 88, maar dat is een gevaarlijke weg waar je je kinderen zeker in het spitsuur niet wil laten oversteken.” Stad Tielt dient officieel bezwaarschrift in De ouders van een 30-tal kinderen startten al een petitie, namen contact op met de betrokken stads- en gemeentebesturen, maar De Lijn lijkt voorlopig niet van plan om wijzigingen door te voeren en wijst op de alternatieven die er zijn, maar die dus wel meer tijd in beslag nemen. De Tieltse mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V) is op de hoogte van de problematiek en kaartte die ook aan bij De Lijn. “We hebben een officieel bezwaarschrift ingediend. Omdat die lijn 11 aangestuurd werd vanuit de Vervoersregio Gent waren wij in Midwest niet op de hoogte. De scholen hebben dit gesignaleerd en we proberen dat nu nog om te buigen. Maar voorlopig is het nog wachten op nieuws van De Lijn Oost-Vlaanderen en de gemeente Aalter.” (WVS)

Kaart_Roeselare_Tielt_Waregem