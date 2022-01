Vanaf Pasen parkeerverbod in Steenstraat in Brugge

“De koopjesdagen bewijzen dat randparkings niet de oplossing zijn. Daarom moet de parking aan het station tot op niveau -3 uitgebreid worden”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Vanaf Pasen is bovengronds parkeren in de Zuidzand- en de Steenstraat niet meer mogelijk.

Voor Raf Reuse, fractieleider van de partij Groen in de Brugse gemeenteraad, is het lokaal beleid op het vlak van mobiliteit onvoldoende ambitieus. “We moeten meer ruimte geven aan voetgangers en fietsers en minder aan auto’s. Hierin is het stadsbestuur te weinig doortastend. Zelfs de belangrijkste winkelstraten in de binnenstad wil men niet permanent autovrij maken. Nochtans is dit zeker aangewezen tussen ‘t Zand en de Markt.”

Burgemeester Dirk De fauw is het hiermee niet eens en verwijst naar actie 154 in de stedelijke beleidsnota, die als politiek akkoord tussen de meerderheidspartijen bij het begin van deze legislatuur drie jaar geleden opgesteld werd: “We maken een autoluwe binnenstad, gefaseerd en in nauw overleg met alle betrokken partijen, waar mogelijk met slimme toepassingen.”

Nieuw systeem

De Noordzand-, de Geldmunt- en de Steenstraat worden enkel op zaterdagen en elke eerste zondag van de maand van 13 tot 18 uur autovrij. Door de huidige werken in de Katelijnestraat, ter hoogte van de Mariabrug, kan dit voorlopig niet toegepast worden in de Zuidzandstraat. “Want anders is een belangrijk deel van het stadscentrum onbereikbaar”, aldus de burgemeester.

Volgens Dirk De fauw wordt het autovrij principe op zijn verzoek zeer soepel toegepast: “Zo werd de Steenstraat tijdens de eerste week van januari op meerdere dagen autovrij omdat we vaststelden dat door het aantal voetgangers (shoppers) het druk werd op de voetpaden. Dit is een principe dat we meer willen toepassen. Door de cameratoepassing kunnen we zien wanneer het druk wordt op het voetpad en dan kan de straat vanop afstand afgesloten worden voor doorgaand verkeer.”

“De Katelijnestraat is met dit nieuwe systeem uitgerust vanaf het kruispunt met de Nieuwe en Oude Gentweg (de Ankerplaats). Het afsluiten van het verkeer op die plek zal een enorm effect hebben op het verkeer in de Mariastraat, op de Dijver, de Oude Burg…

Toch is Dirk De fauw niet gewonnen voor een altijd autovrije binnenstad: “Op niet drukke momenten en zeker ‘s avonds is het beter om verkeer door te laten, al was het alleen al om de sociale controle. Een winkelstraat, waar er al weinig bewoning is, is na sluitingstijd een dode straat. Het is beter en veiliger dat er wat verkeer door gaat.”

Toch zijn er recent al kleine stappen gezet naar meer autovrije plekken in het stadscentrum: de Suveestraat, tussen de Waalsestraat en het Park, en het Kraanplein.

Volgens Dirk De fauw zal de uitbreiding van de parking ’t Zand met 650 parkeerplaatsen Brugge toelaten om nog meer auto’s buiten de binnenstad te houden. Hij hekelt de houding van de partij Groen: “Die wil wagens uit de stad houden, maar telkens als er een randparking kan gerealiseerd worden, staan de groene politici op de eerste rij om te protesteren. Denk maar aan de Katelijnebrug en de Altebijstraat. Zelfs de mogelijke bouw van een ondergrondse parking achter het station voor 700 voertuigen vinden ze maar niets omdat er dan mogelijks wat meer verkeer op de Koning Albertlaan zou rijden.”

“Van zodra de uitgebreide ondergrondse parking op ’t Zand klaar is – tegen de Paasvakantie – zal bovengronds parkeren in de Steenstraat en de Zuidzandstraat niet meer mogelijk zijn. De parkeerplaatsen worden laad- en loszone en fietsopstelplaatsen.”

Inmiddels heeft het stadsbestuur de voorbije koopjesdagen geëvalueerd. Dirk De fauw: “Ze tonen aan dat de mensen steeds tot aan de rand van het historische centrum wensen te rijden. Het is dan ook duidelijk dat randparkings op verdere afstand niet de oplossing zijn.”

“Ik dring erop aan dat naast de parking ’t Zand in de fase 4 en 5 van de heraanleg van de stationsomgeving tot niveau -3 parking zou voorzien worden. Zo kunnen er 1.500 extra parkeerplaatsen gecreëerd worden. De ontworpen plannen voor de onderdoorgang van de ring ter hoogte van het station moeten het bijzonder aantrekkelijk maken om aan ’t station te parkeren en te voet naar het centrum te komen. Van daaruit kan ook voor de mensen die liever vervoerd worden gewerkt worden met kleine elektrische busjes.”

De burgemeester benadrukt dat Brugge meer is dan de winkelstraten: “We hebben maatregelen genomen die de leefbaarheid van de stad een boost hebben gegeven. De omkering van de rijrichting in de Gieterijstraat zorgde dat het weer een echte woonstraat werd en door het verhinderen van doorgaand verkeer in de wijk De Indruk (vroegere Die Keure) realiseerden we een echt woonplein. De harde knip in de Doornstraat in Sint-Andries geeft een heel domein aan de zwakke weggebruikers. Er komen binnenkort gelijkaardige maatregelen in de Sint-Claradreef en in de Vijversdreef in Sint-Kruis.