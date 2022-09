Vanaf nu geldt zone 30 in enkele Lichterveldse straten

Deze week werden enkele nieuwe verkeersmaatregelen genomen op verschillende plaatsen in Lichtervelde.

Er werd een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur ingevoerd die start in de Zwevezelestraat ter hoogte van de Kauwentijnestraat en loopt tot en met het kruispunt van de Koolskampstraat/Astridlaan. Vanaf de Astridlaan start de zone 30 binnen het centrum. Op datzelfde traject worden markeringen voorzien voor de fietsers met onder andere fietssuggestiestroken in de bocht aan ‘De Kroone’.

Veiliger verkeer

In de driehoek Kortemarkstraat, Hazelstraat en Bollestraat is er eveneens zone 30, daar geldt dan ook de voorrangsregel van rechts. In de Bollestraat en Hazelstraat zijn een aantal definitieve wegversmallingen aangelegd. Schepen van mobiliteit Steven Bogaert licht de veranderingen toe: “Het doel is voornamelijk de verkeersveiligheid op deze plaatsen te verbeteren en het zware verkeer in de driehoekzone te weren.” (JW)