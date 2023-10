Vanaf januari betere busverbindingen voor De Haan

In De Haan wordt begin volgend jaar een nieuw openbaar vervoersplan uitgerold, en dat is goed nieuws voor de inwoners: het aantal busverbindingen wordt uitgebreid van twee naar drie, er komen meer ritten tijdens de week en in het weekend, nieuwe bushaltes en een flexbus.

Nieuw openbaar vervoersplan

“Als gemeentebestuur besteden we veel aandacht aan de mobiliteit van onze inwoners, maar het aanbod van het openbaar vervoer bleef jammer genoeg beperkt. Met de uitrol van het nieuw openbaar vervoersplan van De Lijn begin volgend jaar, komt daar toch wel wat verandering in”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Flexvervoer

De verbinding met Brugge verbetert, zowel vanuit Wenduine, via Zuienkerke en B-Park in Brugge, als vanuit De Haan, via Klemskerke en AZ Sint-Jan in Brugge. Ook voor de inwoners van Vlissegem is er goed nieuws: voor hen komt er een flexbus. Op vandaag bedienen twee buslijnen De Haan. Vanaf begin volgend jaar worden dat er drie en wordt ook het aantal ritten in de week en het weekend uitgebreid. Schepen voor Mobiliteit Marleen de Soete: “Hierdoor zullen de verbindingen naar onder andere Brugge frequenter en vlotter lopen. Die zijn immers voor heel wat inwoners belangrijk want veel mensen werken in deze regio’s en heel wat jongeren lopen daar ook school. Hiervoor worden ook nieuwe bushaltes voorzien in De Haan en Klemskerke.”

Met het flexvervoer wil De Lijn de vroegere ‘belbussen’ vervangen in het kader van hun Hoppin project. Dat project kadert binnen het plan van de Vlaamse overheid om een efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer te kunnen aanbieden. Inwoners van Vlissegem zullen vanaf januari 2024 van zo’n flexbus gebruik kunnen maken, die ze via de Hoppincentrale kunnen reserveren. “Dankzij de flexbus kunnen ook de mensen die op plaatsen wonen waar er geen vast openbaar vervoer is, gebruik maken van De Lijn. Inwoners zullen hun rit via een app, de website of het callcenter kunnen reserveren. Hoppin biedt hen dan steeds de beste oplossing aan om hun bestemming met het openbaar vervoer te bereiken. Kan je een deel van jouw traject bijvoorbeeld wel afleggen met de vaste lijnbus of de tram? Dan hoef je maar een klein stukje mee te rijden met de flexbus”, klinkt het.