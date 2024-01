Vanaf februari gratis kortparkeren in Izegems stadscentrum

De stad Izegem voert vanaf februari 23 kortparkeerplaatsen in waar je maximaal dertig minuten gratis kan parkeren. Daarmee komt de stad tegemoet aan de vraag om extra gratis parkeerplaatsen te voorzien in omgevingen met veel handelaars en met bijgevolg een grotere parkeerdruk.

“Sinds april zijn er drie kortparkeerplaatsen op de Korenmarkt. Die worden heel positief onthaald door handelaars in de buurt. Dat én het feit dat ons centrum en handelszaken altijd vlot bereikbaar moeten zijn met de wagen maakt dat we dit kortparkeerplan invoeren”, vertelt mobiliteitsschepen Caroline Maertens (N-VA).

Concreet komen er kortparkeerplaatsen bij in de Gentsestraat, Korenmarkt, Nederweg, Roeselaarse- en Marktstraat. Ook de Grote Markt en Burgemeester Vandenbogaerdelaan krijgen er. Na afloop van de werken op de Melkmarkt komen er ook twee op de Wijngaardparking.

Half uur gratis parkeren

Op een kortparkeerplaats mag je maximum een half uur gratis parkeren. Ideaal voor wie snel boodschappen komt doen of enkel iets moet ophalen. “De beperkte parkeerduur geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 8 en 18 uur en niet op feestdagen”, weet financiënschepen Tom Verbeke. “Op deze parkeerplaatsen heb je geen parkeerschijf of parkeerticket nodig. Sensoren op de grond registreren de aanwezigheid van een wagen. Wie langer dan een half uur parkeert op zo’n plaats riskeert een boete van 25 euro.”

Hoge rotatie

De behoefte aan kortparkeerplaatsen is vooral groot in de buurt van handelszaken waar veel klanten voor een korte tijd aanwezig zijn. “Denk maar aan bakkers, krantenwinkels en apotheken”, weet schepen van Lokale Economie Lisbet Bogaert. “Voor hen is het belangrijk dat er een hoge rotatie in de bezetting van parkeerplaatsen zit in de blauwe en betalende zones en dat parkeerplaatsen dus sneller vrijkomen. Met het creëren van die kortparkeerplaatsen willen we onze handelaars bovendien een extra duwtje in de rug geven.”

Een kwartier gratis parkeren met een parkeerticket zal ook nog altijd kunnen. Wie langer wil parkeren, kan terecht op de andere betalende parkeerplaatsen of de gratis parkings.

Het kortparkeerplan wordt na één jaar geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.