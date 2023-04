Vanaf 8 mei grote zone 30 in Groenpark en Meiboomwijk in Roeselare

De komende weken voert de stad Roeselare verschillende verkeersmaatregelen door in het Groenpark en de Meiboomwijk. Zo wordt er vanaf maandag 8 mei een grote zone 30 ingevoerd. De maatregelen worden getroffen nadat uit de burgerbegroting bleek dat de bewoners van de twee wijken zich zorgen maken over de verkeersveiligheid.

Vanaf de tweede helft van april doet de stad enkele ingrepen om de omgeving van het Groenpark en de Meiboomwijk verkeersveiliger te maken. De stad doet dit na meldingen rond overdreven snelheid, onveilige situaties voor fietsers, sluipverkeer en een onduidelijke voorrangsregeling.

In het kader van de burgerbegroting in 2021 ging een verkeersdeskundige met de verschillende vragen van de bewoners aan de slag. Het definitieve plan wordt de komende weken uitgerold. Zo komt er een algemene zone 30. Die gaat hoogstwaarschijnlijk in op 8 mei. Nieuwe verkeersborden en wegmarkeringen, die nog geplaatst en aangebracht worden, zullen de zone 30 aanduiden.

Wegversmallingen

Daarnaast komt er in vijf straten die toegang geven tot de wijk een wegversmalling. Die versmallingen in de Beukenstraat, Platanenstraat, Eikstraat, Bunderstraat en Verbrandhofstraat moeten het begin van de zone 30 benadrukken. Ook het kruispunt Meiboomlaan – Kleine Weg wordt aangepakt. In de toekomst zal de Kleine weg niet langer schuin, maar loodrecht aansluiten op de Meiboomlaan.