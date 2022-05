Vanaf 2023 nog maximaal 100 km per uur op E17 in Kortrijk

Trager, veiliger en een kleinere impact op het milieu. Het is Kortrijk menens in de queeste om het aantal verkeersongevallen drastisch te verlagen en het stadsbestuur krijgt hierbij steun van Agentschap Wegen en Verkeer. Vanaf 2023 wordt de snelheid op de E17 verlaagd naar maximaal 100 km per uur.

Tussen Kortrijk-Oost en Aalbeke zullen chauffeurs, vanaf ten vroegste 2023, de voet van het gaspedaal moeten halen. Of toch in de richting van Frankrijk, waar vanaf dan en enkel op dat stukje autosnelweg, een snelheidsbeperking zal gelden van maximaal 100 km per uur. Enkel in die rijrichting en enkel tussen 9 en 19 uur, waarbij de rijrichting Gent ongewijzigd op 120 km per uur blijft.

Cijfers tonen immers aan dat in de richting van Frankrijk en tussen die tijdstippen het meeste ongevallen plaatsvinden. Dynamische verkeersborden zullen de maximumsnelheden aanduiden en een trajectcontrole moet voor een lik-op-stukbeleid zorgen. Wie te snel rijdt mag zich dan ook aan een boete verwachten.

Camera’s

Tijdens een eerste fase, die binnenkort zal starten, wordt het huidige wegdek vervangen door een laag fluisterasfalt, zoals die er al is in de richting van Gent. Eenmaal dit achter de rug volgen de verkeersborden en camera’s.

Stad Kortrijk was al langer vragende partij maar had de maximumsnelheid liever op 90 km per uur gezien, zoals die van toepassing is op de R8. Agentschap Wegen en Verkeer besloot het op 100 km per uur te houden.