Vanaf 2022 trajectcontrole langs de Clareboutweg

Volgend jaar komt er trajectcontrole langs de gewestweg N314 die Nieuwkerke via Mesen verbindt met Waasten. Nieuwkerke en Waasten zijn de gemeentes waar het aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Potatoes een vestiging heeft.

Nu het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) extra budget reserveert om op vraag van lokale besturen en politiezones bijkomende snelheidshandhaving op gewestwegen te plaatsen, is er met de trajectcontrole een oplossing in de maak voor het mobiliteitsprobleem op de gewestweg N314 die Nieuwkerke via Mesen verbindt met Waasten.

De gemeenten Mesen en Heuvelland zullen een aanvullend gemeentelijk reglement opmaken. Zodra dit definitief is goedgekeurd, zal AWV de signalisatieborden plaatsen. Dit is voorzien tegen eind januari 2022. AWV zal trajectcontrole voorzien zodat die snelheidsbeperking ook effectief zal worden nageleefd. Deze wordt in de loop van 2022 geïnstalleerd. AWV neemt daarbij de investeringskosten volledig op zich, terwijl de lokale besturen en politiezones na de oplevering instaan voor het onderhoud van de installaties.

Toegangsweg

“De trajectcontrole komt er in de Komenstraat en loopt tussen Peace Village en de Vredestraat”, weet Wieland De Meyer, burgemeester van Heuvelland. “De snelheid wordt ook teruggebracht van 50 naar 30 km. Ook de toegangsweg, die aangelegd wordt zodat bewoners op de kant van Heuvelland hun auto achteraan kunnen parkeren, zal ervoor zorgen dat het verkeer veel beter zal kunnen passeren. De plannen voor die toegangsweg zijn bijna klaar en worden dan besproken met alle aanpalenden.”

Per jaar rijden er 91.000 vrachtwagens via de Komenstraat door Mesen, of zo’n 300 per dag. Burgemeester Evrard had dat doorgaand verkeer graag beperkt door het invoegen van eenrichtingsverkeer. “Ik heb voor alle duidelijkheid geen problemen met de geplande trajectcontrole. We hebben nog niet bereikt wat we willen, maar dankzij onze volharding en inzet is dit dossier tot bij de Vervoerregioraad geraakt. We hopen hiermee een concrete aanzet te geven tot ons beoogde doel, namelijk een veiliger omgeving voor de bewoners van deze gewestweg.”

Proefproject opgeschort

Er was eerder in dit dossier ook een akkoord tussen AWV, de stad Mesen en de gemeente Heuvelland om een proefproject uit te werken. Er zou eenrichtingsverkeer komen voor de vrachtwagens, niet voor het gewone verkeer. Maar dat heeft ook gevolgen voor andere ondernemers, zoals de bakker of een veevoederbedrijf in de straat. En daarom schortte Heuvelland het proefproject op, tot groot ongenoeg van Mesen.

“Het gevolg van dat proefproject zou zijn dat een ondernemer in die straat of een zijstraat 15 km zou moeten omrijden, door andere dorpen. Dat is niet veilig en niet haalbaar. Daarom keurden we dat proefproject uiteindelijk niet goed. We kozen voor een trajectcontrole om de verkeersdoorstroming te verbeteren”, besluit Wieland De Meyer.